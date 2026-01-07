Horóscopo de hoy, 7 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Tu número de la suerte será el siete este mes.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Problemas en el trabajo debido al sobreesfuerzo que estás realizando junto con tus compañeros desde hace tiempo. Procura conducirte con cautela y trata de no expresar tus opiniones a quien no conozcas demasiado porque pueden producirse traiciones.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Encontrarás en tu familia el apoyo que necesitabas para realizar los proyectos que tienes en mente. Notarás y apreciarás sus ánimos y sabrás compartir con ellos tu lado más auténtico. Tu número de la suerte será el siete.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hoy la monotonía se apoderará de ti y te sumirá en un trance del que te costará salir. Es el momento de un cambio, y quizá un nuevo trabajo menos aburrido y más creativo sea una solución. Intenta llenar los huecos vacíos de tu rutina.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberás superar nuevas pruebas en tu camino de estabilización profesional, pero para ello tendrás que apostar fuerte por tu propio esfuerzo, no te valdrá a acudir a las buenas relaciones sociales que has conseguido últimamente.
LEO (23 julio - 22 agosto). Se abre un período muy propicio para tus aspiraciones profesionales, aunque para ello tendrás que trenzar muy bien tus necesidades familiares, sobre todo si tienes hijos. La ayuda de tu pareja será fundamental.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puede que te hayas pasado con salir de noche en estos últimos días, y tendrás suerte si estás de vacaciones, porque de lo contrario te espera un día muy duro, en el que comenzarás con las escasas energías que te quedan, pero acabarás roto.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Necesitarás, y obtendrás, el apoyo de la familia para una alimentación más sana y la posibilidad de practicar algún deporte que mejore tu tono muscular; todo ello se completará de forma ideal con la llegada del buen tiempo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Es posible que hoy encuentres a una persona que, en principio, te parece idónea para compartir muchas cosas con ella. Sin embargo, reconoce que en ocasiones te dejas llevar por la fantasía, y no debes dejar que el aspecto te condicione tanto.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Encontrarás dificultad para relacionarte con personas a las que no conoces y tendrás que hacerlo más de lo habitual, pero las relaciones públicas no serán lo tuyo en un día como hoy, en el que puedes pagar algún exceso del fin de semana.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te aguardan buenas sorpresas. Si mantienes la ilusión y sabes rodearte de los que realmente te aprecian, lograrás extraordinarios resultados en el plano profesional. Vivirás y disfrutarás acontecimientos que romperán de una vez por todas con la rutina.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Últimamente sufres de una tristeza que no tiene mucho fundamento, o al menos eso crees. Lo mejor es sentarse a reflexionar un poco y llegar a alguna conclusión. En caso contrario, no estaría de más consultar con un buen terapeuta.