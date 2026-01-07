Olimpia bicampeón: euforia y locura en Tegucigalpa para celebrar la copa 40

¡Locura total! Aficionados del Olimpia se fueron a festejar al bulevar Morazán luego de que Olimpia se coronara campeón ante Marathón.
Los albos ganaron 1- 0 ante los verdolagas y ganaron la serie para quedarse con el título del Torneo Apertura 2025.
Olimpia sumó su título número 40 y los aficionados se fueron a festejar por lo alto la nueva copa del club.
Aquí te mostramos las imágenes del festejo de los hinchas de Olimpia tras coronarse campeón del Apertura 2025.
Fanáticos del Olimpia se hicieron presentes en el bulevar Morazán para festejar el título de los albos.
Música, banderas y un ambiente colorido se vivió la noche luego de que Olimpia conquistara la Copa 40.
Incluso hasta los más pequeños se sumaron al festejo en el bulevar Morazán.
Una tremenda fiesta armaron los aficionados merengues en las calles de Tegucigalpa.
Fanáticos de todas las edades celebraron la Copa 40 de Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.
¡Una completa locura! Así se vivieron los festejos de los aficionados del Olimpia.
La locura se apoderó de los hinchas que una vez culminado el partido fueron al bulevar Morazán a festejar.
Los aficionados merengues sacudieron los carros que pasaban por el bulevar Morazán, popular punto de celebración del título de Olimpia.
Banderas y tremenda euforia, todo eso se apoderó de los aficionados olimpistas que celebraron con todo el título 40 de Olimpia.
Olimpia conquistó un nuevo título en la Liga Nacional de Honduras y fue bicampeón de la mano de Eduardo Espinel.