Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder

Duras imágenes de Marathón tras caer en la final ante Olimpia, el llanto de Messiniti y lo que hizo el equipo luego de perder el título.

Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
1 de 16

Las duras imágenes de Marathón luego de perder la final ante Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
2 de 16

El Monstruo Verde apagó su sueño luego de caer por la mínima ante los Albos, que terminaron conquistando su título número 40 en Honduras.
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
3 de 16

El guardameta César Samudio fue uno de los afectados luego del pitazo final. Así cayó sobre el terreno de juego tras la derrota.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
4 de 16

El Monstruo Verde dio la pelea, pero no le ajustó para quitar del reinado al Olimpia. La tristeza de los jugadores fue más que evidente.
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
5 de 16

El portero panameño estuvo lesionado durante las triangulares, pero dejó todo por defender la meta verdolaga.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
6 de 16

El entrenador Pablo Lavallén lo fue a consolar tras perder la final con Marathón. ¡Momentos duros para el Monstruo Verde!

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
7 de 16

El estratega ánimo a sus jugadores luego de la derrota ante Olimpia y tras perder el sueño de la décima copa para el Marathón.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
8 de 16

Marathón y Olimpia igualaron 2-2 en la ida en San Pedro Sula. Olimpia tumbó sus ilusiones con el 1-0 propinado en el Nacional.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
9 de 16

Algunos de los jugadores del Olimpia fueron a darle ánimo a los verdolagas luego de la dura derrota.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
10 de 16

La tristeza y rostros cabizbajos de los jugadores de Marathón tras perder la final del torneo Apertura 2025.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
11 de 16

Los jugadores de Marathón rompieron en llanto luego de perder el título del Apertura 2025.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
12 de 16

Las lágrimas después de caer en el Nacional, sin duda un duro momento para la institución verdolaga que estaba ilusionada por lograr la décima.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
13 de 16

Rubilio Castillo también se mostró decepcionado. El goleador entró de cambio, pero no pudo revertir la situación para su equipo.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
14 de 16

El delantero argentino, Nicolás Messiniti, fue uno de los más afectados por la plantilla del Marathón e incluso rompió en llanto.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
15 de 16

Messiniti no contuvo las lágrimas y así reaccionó tras perder la final del Apertura 2025. El atacante firmó 17 goles en su primera temporada y renovó por dos años con el cuadro verdolaga.
Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder
16 de 16

Luego de perder la final, Marathón recibió sus medallas de subcampeón y aficionados del Olimpia aplaudieron, ya que el club se quedó en cancha.

 Foto OPSA / David Romero
