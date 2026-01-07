Dolor en Marathón: desgarrador llanto de Messiniti y lo que hicieron tras perder

Las duras imágenes de Marathón luego de perder la final ante Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
El Monstruo Verde apagó su sueño luego de caer por la mínima ante los Albos, que terminaron conquistando su título número 40 en Honduras.
El guardameta César Samudio fue uno de los afectados luego del pitazo final. Así cayó sobre el terreno de juego tras la derrota.
El Monstruo Verde dio la pelea, pero no le ajustó para quitar del reinado al Olimpia. La tristeza de los jugadores fue más que evidente.
El portero panameño estuvo lesionado durante las triangulares, pero dejó todo por defender la meta verdolaga.
El entrenador Pablo Lavallén lo fue a consolar tras perder la final con Marathón. ¡Momentos duros para el Monstruo Verde!
El estratega ánimo a sus jugadores luego de la derrota ante Olimpia y tras perder el sueño de la décima copa para el Marathón.
Marathón y Olimpia igualaron 2-2 en la ida en San Pedro Sula. Olimpia tumbó sus ilusiones con el 1-0 propinado en el Nacional.
Algunos de los jugadores del Olimpia fueron a darle ánimo a los verdolagas luego de la dura derrota.
La tristeza y rostros cabizbajos de los jugadores de Marathón tras perder la final del torneo Apertura 2025.
Los jugadores de Marathón rompieron en llanto luego de perder el título del Apertura 2025.
Las lágrimas después de caer en el Nacional, sin duda un duro momento para la institución verdolaga que estaba ilusionada por lograr la décima.
Rubilio Castillo también se mostró decepcionado. El goleador entró de cambio, pero no pudo revertir la situación para su equipo.
El delantero argentino, Nicolás Messiniti, fue uno de los más afectados por la plantilla del Marathón e incluso rompió en llanto.
Messiniti no contuvo las lágrimas y así reaccionó tras perder la final del Apertura 2025. El atacante firmó 17 goles en su primera temporada y renovó por dos años con el cuadro verdolaga.
Luego de perder la final, Marathón recibió sus medallas de subcampeón y aficionados del Olimpia aplaudieron, ya que el club se quedó en cancha.