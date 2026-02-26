Estrellas del fútbol que ahora son dueños de equipos: Cristiano se suma a la lista

Estos son algunos de los jugadores y exjugadores que han apostado por invertir en clubes de fútbol.
Cristiano Ronaldo ha adquirido una participación del 25 % en la UD Almería, equipo que actualmente milita en la Segunda División española.
Gerard Piqué es propietario del FC Andorra desde diciembre de 2018, cuando compró el 90 % del club a través de su empresa Kosmos. Logró el ascenso del Andorra a la Segunda División en 2022, donde se mantiene desde entonces.
Ronaldo Nazario fue máximo accionista del Real Valladolid entre 2018 y 2025. Vendió sus acciones al grupo norteamericano Inexo Sports tras el descenso del club a Segunda División.
Sergio Ramos ha mostrado interés en comprar el Sevilla FC, club en el que comenzó a jugar, y ha presentado una oferta de unos 400 millones de euros junto al holding estadounidense Five Eleven Capital.
Fernando Sanz se convirtió en 2006 en accionista y presidente del Málaga CF, manteniéndose al frente hasta 2010, cuando el club fue vendido al jeque catarí Abdullah Al-Thani.
Kylian Mbappé compró en julio de 2024 el 80 % del SM Caen al fondo estadounidense Oaktree Capital, entonces en la Ligue 2 francesa. El club descendió a la tercera división en 2025.
David Beckham es cofundador del Inter Miami CF de la MLS desde enero de 2018. Posee un paquete accionarial y un papel estratégico en el club, que ha fichado jugadores como Leo Messi y Luis Suárez.
Paolo Maldini fue cofundador y copropietario del Miami FC en 2015, club creado para competir en la NASL, la segunda división del fútbol estadounidense en ese momento.
Didier Drogba es accionista del Phoenix Rising FC desde abril de 2017, club en el que jugó y donde se retiró del fútbol en 2018.
Juan Mata es accionista minoritario del San Diego FC de la MLS desde noviembre de 2024.
Cesc Fàbregas se convirtió en accionista del Como 1907 italiano en agosto de 2022 al mismo tiempo que fichó como jugador. Tras su retiro, ascendió a la Serie A y actualmente es su entrenador.
Zlatan Ibrahimović tiene una participación significativa en el Hammarby IF, equipo de la Primera División sueca.
Luka Modric es inversor minoritario en el Swansea City, que actualmente juega en la segunda división británica.