Olimpia celebra la Copa 40, Espinel como nunca antes visto y gesto de Marathón

En imágenes así fue la celebración del bicampeón Olimpia con su Copa 40 de la Liga Nacional de Honduras tras vencer 1-0 a Marathón en la Gran Final del Torneo Apertura 2025-2026 en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Los futbolistas del Olimpia empezaron a celebrar el título cuando escucharon el pitazo final del partido contra Marathón.
Las lágrimas del mediocampista argentino del Olimpia, Agustín Mulet, quien ganó un título por primera vez en su carrera. Su llanto lo dice todo.
Jorge Álvarez, eufórico celebrando con el portero colombiano Andrés Salazar.
Edrick Menjívar enloqueció en los festejos y celebró con los aficionados del Olimpia. Así se subió a los alambrados perimetrales de malla.
Edwin Rodríguez ondeó una bandera del Olimpia en la celebración con algunos aficionados que se metieron a la cancha a festejar.
Eduardo Espinel se abrazó primero con Marvin 'El Chelito' Martínez, utilero del Olimpia, tras el pitazo final del partido. El uruguayo es bicampeón de Honduras.
La emoción y euforia de Eduardo Espinel al ganar su segundo título como entrenador del Olimpia.
El entrenador uruguayo también se puso a ondear una bandera de los aficionados del Olimpia. Espinel estaba desatado.
Eduardo Espinel corrió por varios lados de la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés, eufórico y muy feliz.
Eduardo Espinel se dejó ver como nunca antes se le ha visto celebrando el bicampeonato con el Olimpia.
El técnico charrúa fue el que más celebró el título del Olimpia. Es bicampeón y ahora va por el tricampeonato la próxima temporada.
Eduardo Espinel pasó de renunciar a su cargo tras la paliza que les metió Génesis PN y coroncarse bicampeón como entrenador del Olimpia.
El emotivo abrazo de Eduardo Espinel con el colombiano Yustin Arboleda.
El 'Fair Play' ante todo. Tras el final del partido, el uruguayo Emanuel Hernández se acercó a consolar a los jugadores de Marathón. Acá saluda a Tomás Sorto.
Elison Rivas también consoló al defensa panameño Javier Rivera, quien rompió a llorar tras la derrota del Marathón.
Varios futbolistas del Olimpia consolaron a los jugadores de Marathón tras el final del partido en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
La terrible caída que se dio un fotógrafo del Olimpia cuando quería correr a sacarle fotos a Edrick Menjívar tras el final del partido.
Los jugadores del Olimpia se fueron a celebrar con la Ultra Fiel la conquista de la Copa 40 de la Liga Nacional de Honduras.
Los tres geniso del Olimpia que destacaron en la Gran Final: Jorge Álvarez, José Mario Pinto y Edwin Rodríguez celebrando un nuevo título juntos.
José Mario Pinto fue la figura de la Gran Final con su golazo que le dio el título número 40 al Olimpia.
"Olimpia Bic4mpeÓn", se leía en las camisetas que usaron los jugadores del León tras ganar el título.
Los uruguayos del Olimpia celebraron juntos y con la bandera de su país.
Así levantaron al 'Chelito' Martínez, utilero del Olimpia, los jugadores en la celebración del título.
Buen gesto del Marathón. Los jugadores y cuerpo técnico verdolaga, pese perder el título, se quedaron en la cancha a esperar la coronación del Olimpia. Digno de aplaudir.
Además, los jugadores del Marathón pasaron uno por uno a recoger sus medallas de subcampeones.
Los futbolista del Olimpia recogiendo sus medallas de campeones del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Yustin Arboleda recogió la medalla de campeón con una bandera de Honduras sobre su espalda.
José Mario Pinto recibió el premio MVP de Mejor Jugador del Partido por su golazo en la Gran Final.
José Mario Pinto pasó por la Copa y le dio un cariñito.
Los capitanes del Olimpia, Jerry Bengtson y Edrick Menjívar, levantaron el trofeo de campeones del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Otros jugadores del Olimpia también se animaron a levantar la Copa de campeones.
Michaell Chirinos no perdió la oportunidad de levantar el trofeo. Un título más a su carrera.
Edwin Rodríguez, muy feliz levantando el trofeo ante los aficionados del Olimpia.
José Mario Pinto ya ganó. Su 'doble' premio fue el trofeo MVP y celebrar con su hermosa esposa Ericka Salgado.
El besito de José Mario Pinto a su hermosa esposa Ericka Salgado tras ganar un nuevo título con el Olimpia.