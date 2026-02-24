  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio

El lateral del PSG, Achraf Hakimi, enfrentará un juicio en Francia tras la denuncia presentada en 2023 por presunta violación.

Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
1 de 14

El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, será llevado a juicio por una acusación de violación derivada de una denuncia interpuesta en febrero de 2023 por una joven. La decisión fue adoptada por la jueza instructora, en concordancia con la petición de la Fiscalía de Nanterre.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
2 de 14

El futbolista, de 27 años, reaccionó públicamente a la resolución judicial a través de su cuenta en X, donde manifestó que una acusación de este tipo basta hoy para abrir un proceso, aun cuando —según sostiene— ha negado los hechos desde el inicio y considera que todo demuestra su inocencia.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
3 de 14

Hakimi aseguró que afronta el juicio con serenidad y confianza, convencido de que el proceso permitirá esclarecer lo sucedido ante la opinión pública. El lateral derecho reiteró que espera que la verdad salga a la luz en el tribunal.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
4 de 14

El juicio se celebrará en un Tribunal Criminal de la región parisina, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta. La noticia trascendió en la antesala de un compromiso clave de Liga de Campeones para el PSG frente al Mónaco.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
5 de 14

En la comparecencia previa a ese encuentro europeo, el entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique Martínez, evitó profundizar en el asunto judicial que involucra a uno de sus capitanes. El técnico se limitó a señalar que el caso está bajo la responsabilidad de la justicia y del equipo legal correspondiente.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
6 de 14

Hakimi ya había sido formalmente imputado en marzo de 2023, semanas después de que la presunta víctima presentara su denuncia en una comisaría de Nogent-sur-Marne, en las afueras de París. Desde entonces, el proceso ha seguido su curso en los tribunales franceses.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
7 de 14

De acuerdo con la versión de la denunciante, ambos se conocieron a través de Instagram en enero de 2023. Posteriormente, el jugador la habría invitado a su domicilio en Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese mismo año, desplazamiento que ella realizó en un Uber pagado por el propio futbolista.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
8 de 14

Según el relato difundido por distintos medios, la joven aseguró que el futbolista la besó sin su consentimiento y realizó tocamientos íntimos pese a su negativa. También sostuvo que hubo penetración digital en contra de su voluntad.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
9 de 14

La denunciante afirmó que logró liberarse tras propinarle una patada y que, acto seguido, envió un mensaje a una amiga para que acudiera a recogerla. En ese momento, la mujer tenía 24 años.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
10 de 14

Por su parte, Hakimi ha rechazado categóricamente cualquier acto no consentido. El internacional marroquí admite que existieron muestras de afecto, pero sostiene que fueron mutuas y consentidas, negando que hubiera penetración.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
11 de 14

La abogada del jugador, Fanny Colin, cuestionó la solidez de la acusación y lamentó que el procedimiento avance basándose únicamente en la declaración de la denunciante. Según la letrada, su cliente ha colaborado en todo momento con la investigación.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
12 de 14

Colin también señaló que la joven se habría negado a someterse a exámenes médicos, pruebas de ADN y al análisis pericial de su teléfono móvil. Además, afirmó que no se habría facilitado la identidad de un testigo que considera relevante para el caso.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
13 de 14

La defensa del futbolista sostuvo que existen mensajes intercambiados entre la denunciante y una amiga que, según su interpretación, revelarían una supuesta intención de obtener beneficios económicos del jugador. Estas afirmaciones forman parte de la estrategia jurídica planteada por el entorno de Hakimi.
Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio
14 de 14

En contraste, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, ha advertido en declaraciones previas que no permitirá campañas de descrédito contra su clienta. Reconoció que este tipo de procesos suelen ser especialmente complejos, sobre todo cuando involucran a una figura pública de alto perfil internacional.
Cargar más fotos