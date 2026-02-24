Hakimi está envuelto en fuerte escándalo: el grave motivo por el que irá a juicio

El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, será llevado a juicio por una acusación de violación derivada de una denuncia interpuesta en febrero de 2023 por una joven. La decisión fue adoptada por la jueza instructora, en concordancia con la petición de la Fiscalía de Nanterre.
El futbolista, de 27 años, reaccionó públicamente a la resolución judicial a través de su cuenta en X, donde manifestó que una acusación de este tipo basta hoy para abrir un proceso, aun cuando —según sostiene— ha negado los hechos desde el inicio y considera que todo demuestra su inocencia.
Hakimi aseguró que afronta el juicio con serenidad y confianza, convencido de que el proceso permitirá esclarecer lo sucedido ante la opinión pública. El lateral derecho reiteró que espera que la verdad salga a la luz en el tribunal.
El juicio se celebrará en un Tribunal Criminal de la región parisina, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta. La noticia trascendió en la antesala de un compromiso clave de Liga de Campeones para el PSG frente al Mónaco.
En la comparecencia previa a ese encuentro europeo, el entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique Martínez, evitó profundizar en el asunto judicial que involucra a uno de sus capitanes. El técnico se limitó a señalar que el caso está bajo la responsabilidad de la justicia y del equipo legal correspondiente.
Hakimi ya había sido formalmente imputado en marzo de 2023, semanas después de que la presunta víctima presentara su denuncia en una comisaría de Nogent-sur-Marne, en las afueras de París. Desde entonces, el proceso ha seguido su curso en los tribunales franceses.
De acuerdo con la versión de la denunciante, ambos se conocieron a través de Instagram en enero de 2023. Posteriormente, el jugador la habría invitado a su domicilio en Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese mismo año, desplazamiento que ella realizó en un Uber pagado por el propio futbolista.
Según el relato difundido por distintos medios, la joven aseguró que el futbolista la besó sin su consentimiento y realizó tocamientos íntimos pese a su negativa. También sostuvo que hubo penetración digital en contra de su voluntad.
La denunciante afirmó que logró liberarse tras propinarle una patada y que, acto seguido, envió un mensaje a una amiga para que acudiera a recogerla. En ese momento, la mujer tenía 24 años.
Por su parte, Hakimi ha rechazado categóricamente cualquier acto no consentido. El internacional marroquí admite que existieron muestras de afecto, pero sostiene que fueron mutuas y consentidas, negando que hubiera penetración.
La abogada del jugador, Fanny Colin, cuestionó la solidez de la acusación y lamentó que el procedimiento avance basándose únicamente en la declaración de la denunciante. Según la letrada, su cliente ha colaborado en todo momento con la investigación.
Colin también señaló que la joven se habría negado a someterse a exámenes médicos, pruebas de ADN y al análisis pericial de su teléfono móvil. Además, afirmó que no se habría facilitado la identidad de un testigo que considera relevante para el caso.
La defensa del futbolista sostuvo que existen mensajes intercambiados entre la denunciante y una amiga que, según su interpretación, revelarían una supuesta intención de obtener beneficios económicos del jugador. Estas afirmaciones forman parte de la estrategia jurídica planteada por el entorno de Hakimi.
En contraste, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, ha advertido en declaraciones previas que no permitirá campañas de descrédito contra su clienta. Reconoció que este tipo de procesos suelen ser especialmente complejos, sobre todo cuando involucran a una figura pública de alto perfil internacional.