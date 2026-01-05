  1. Inicio
Critics Choice Awards 2026: los mejores momentos detrás de cámaras

En ceremonias como los Critics Choice Awards 2026 resulta fascinante ver cómo, por unos instantes, reconocidas figuras del cine, la televisión y la música dejan de ser protagonistas para convertirse en auténticos fans.

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 12:33 -
  • Redacción web
1 de 15

Los pasillos y la alfombra roja se llenan de selfies y posados que rápidamente circulan en redes sociales, mostrando el lado más cercano y espontáneo de las celebridades. La simpática Taylen Biggs, creadora de contenido de 14 años, no dudó en tomarse fotos con sus estrellas favoritas como Leonardo DiCaprio.
2 de 15

Taylen Biggs con Ariana Grande.
3 de 15

Timothée Chalamet accedió también gustoso para tomarse una selfie con Taylen, que se ha vuelto famosa por su contenido de moda y estilo de vidas, además de sus entrevistas con celebridades.
4 de 15

Noah Schnapp junto a Ariana Grande en los Critics Choice Awards 2026.
5 de 15

Noah tomado infraganti conversando con Adam Sandler.
6 de 15

En una pausa comercial, el joven actor de 16 años, Owen Cooper se acercó a la mesa de Timothée Chalamet para pedirle una foto, como todo un fan.
7 de 15

Y esta fue el resultado, lo compartio Owen en las historias de su cuenta en Instagram.
8 de 15

Owen se reencontró con el actor australiano Jacob Elordi, con quien trabajó en la esperada película Cumbres Borrascosas.
9 de 15

Owen Cooper también se tomó fotos con el simpático de Noah Schnapp de Stranger Things.
10 de 15

Stephen Graham posó tímidamente con Adam Sandler.
11 de 15

Teyana Taylor y Jeff Goldblum en plena tertulia.
12 de 15

Noah Wyle no pudo disimular su emoción de conocer y tomarse una foto con Ariana Grande.¿Quién no?
13 de 15

Una de las parejas más queridas de Hollywood, Adam Brody y Leighton Meester. Se ve que degustaron bocadillos aesthetic.
14 de 15

Leonardo DiCaprio felicitando a Paul Thomas Anderson de Una batalla tras otras, después de ganar en la categoría a mejor director.
15 de 15

Eugenio Dérbez y su esposa saludando a su amigo Adam Sandler.
