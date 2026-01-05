Critics Choice Awards 2026: los mejores momentos detrás de cámaras

Los pasillos y la alfombra roja se llenan de selfies y posados que rápidamente circulan en redes sociales, mostrando el lado más cercano y espontáneo de las celebridades. La simpática Taylen Biggs, creadora de contenido de 14 años, no dudó en tomarse fotos con sus estrellas favoritas como Leonardo DiCaprio.
Taylen Biggs con Ariana Grande.
Timothée Chalamet accedió también gustoso para tomarse una selfie con Taylen, que se ha vuelto famosa por su contenido de moda y estilo de vidas, además de sus entrevistas con celebridades.
Noah Schnapp junto a Ariana Grande en los Critics Choice Awards 2026.
Noah tomado infraganti conversando con Adam Sandler.
En una pausa comercial, el joven actor de 16 años, Owen Cooper se acercó a la mesa de Timothée Chalamet para pedirle una foto, como todo un fan.
Y esta fue el resultado, lo compartio Owen en las historias de su cuenta en Instagram.
Owen se reencontró con el actor australiano Jacob Elordi, con quien trabajó en la esperada película Cumbres Borrascosas.
Owen Cooper también se tomó fotos con el simpático de Noah Schnapp de Stranger Things.
Stephen Graham posó tímidamente con Adam Sandler.
Teyana Taylor y Jeff Goldblum en plena tertulia.
Noah Wyle no pudo disimular su emoción de conocer y tomarse una foto con Ariana Grande.¿Quién no?
Una de las parejas más queridas de Hollywood, Adam Brody y Leighton Meester. Se ve que degustaron bocadillos aesthetic.
Leonardo DiCaprio felicitando a Paul Thomas Anderson de Una batalla tras otras, después de ganar en la categoría a mejor director.
Eugenio Dérbez y su esposa saludando a su amigo Adam Sandler.