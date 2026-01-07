Las camisetas de la captura de Maduro se convierten en moda: “El verdugo ya cayó”

“Busqué imágenes normales de Nicolás y ya uno se imagina la situación... ya preso. Fue un montaje con ayuda de la inteligencia artificial y Photoshop. Cuando luego salió la foto oficial, primero se imprimió tal cual, y luego ya empezó la creatividad para colocar fondos distintos y ponerle frases, como ‘El verdugo cayó’, un cántico que se hizo popular en Venezuela”, relató Torres.