Dua Lipa y su novio enfrentan tensa situación con paparazzi en París

La noche en que Dua Lipa y Callum Turner buscaron un respiro en París terminó en una confrontación pública con los paparazzi, cuya actuación fue calificada como “desquiciada” en redes sociales.
La pareja, tras cenar en el restaurante Le Voltaire, se vio obligada a enfrentar a un grupo de fotógrafos que ignoraron reiteradas súplicas de privacidad, dejando en evidencia los límites difusos entre el interés mediático y el acoso.
El actor de Masters of the Air fue el primero en salir del local. “Vivimos a la vuelta de la esquina. ¿Qué están haciendo?”, reclamó Turner con visible molestia, insistiendo en que la exposición era no solo invasiva, sino peligrosa.
“No está bien”, repitió ante las cámaras, que persistieron en su intento por obtener la imagen perfecta. Cuando Dua Lipa abandonó el restaurante poco después, la presión aumentó.
Entre flashes y gritos, la cantante se negó a colaborar con la escena: “No, no, no. No vamos a hacer esto”, protestó.
Los fotógrafos, lejos de retirarse, intentaron negociar con frases como “danos un minuto y te dejamos en paz”, mientras la artista protegía su rostro con la mano y un empleado del restaurante intentó ayudarla a cubrirse.
Turner optó por ocultarse tras su propia ropa y ambos intentaron alejarse a pie, pero los paparazzi continuaron siguiéndolos.
El seguimiento persistió hasta que la situación se volvió insostenible y el personal de seguridad del restaurante intervino, abriendo paso y estableciendo una barrera física entre la pareja y los fotógrafos.
El incidente, registrado en video y viralizado en plataformas sociales, desató una oleada de críticas contra la actitud de los paparazzi.
Decenas de usuarios calificaron el comportamiento de los fotógrafos como “acoso” y “falta de respeto”, señalando que la pareja había pedido espacio en reiteradas ocasiones.
En las redes sociales se multiplicaron los comentarios condenando la escena: “Esto no es periodismo. Es acoso con cámaras”, escribió un usuario.
Otros recordaron que Dua Lipa suele posar en eventos públicos y sesiones de trabajo, pero que en su vida privada merece el mismo derecho al sosiego que cualquier persona.
El episodio impulsó cuestionamientos sobre los límites éticos de la fotografía de celebridades en espacios públicos.
Varios internautas pusieron en duda el argumento de que la exposición es “parte del trabajo” cuando las figuras públicas expresan incomodidad de forma explícita y reiterada, como ocurrió en este caso.
Este episodio ocurre mientras la pareja se prepara para su boda, tras anunciar su compromiso en julio de 2025.
En semanas recientes, la cantante había compartido imágenes de su estancia en Francia en redes sociales, pero la cita en Le Voltaire buscaba mantenerse al margen de la atención mediática.
La relación entre Dua Lipa y Callum Turner evolucionó con rapidez, pasando de un encuentro vinculado a la literatura a un compromiso confirmado y celebraciones públicas.
La pareja se mostró en público desde principios de 2024, con apariciones conjuntas en festivales, alfombras rojas y paseos por ciudades como Londres y Nueva York.
El 30 de junio de 2025, ambos fueron vistos demostrándose afecto en un yate, reafirmando su compromiso ante los paparazzi.
Durante las navidades de 2024, la artista publicó imágenes junto a Turner y un brillante diamante en su dedo anular izquierdo.
Los rumores aumentaron cuando, ante los comentarios de sus seguidores, decidió compartir más fotos cubriendo estratégicamente esa mano.
Poco antes, una fuente cercana había afirmado al tabloide británico The Sun que la pareja estaba comprometida y “no podía estar más feliz”, destacando que Callum Turner se convirtió en un gran apoyo para Dua Lipa durante uno de los mejores años de su carrera.
En diciembre de 2025, durante una dinámica de preguntas rápidas con Vogue, al preguntarle con quién elegiría pasar su eternidad, el actor no dudó: “Dua”.