¿Cuánto ganaron los "arbustos" del show de Bad Bunny?

Ciudad de México.

Los árboles de caña humanos que formaron parte de la escenografía del show de Bad Bunny en el Super Bowl, y que se ganaron las simpatías del público, recibieron cada uno un pago de mil 309 dólares (unos 34 mil lempiras aproximadamente), de acuerdo con las tarifas estándar de eventos masivos en Estados Unidos.

Entre 380 y 500 extras fueron contratados para portar trajes que simulaban follaje, y sus clips se hicieron virales después del evento.

Las personas tuvieron que ensayar más de 70 horas para el show, y aunque el cantante no estuvo presente en la mayoría de los ensayos, hubo un doble al que apodaron "Conejo Bueno".

Según Business Insider, para poder participar, cada joven debía ir a los ensayos y prepararse entre 6 y 12 horas cada jornada, medir entre 1.70 y 1.80 metros, tener complexión atlética y aguantar un traje de arbusto de aproximadamente 18 kilos, que exaltaría las plantaciones de caña de azúcar en Puerto Rico.

El presupuesto para todos ellos rondaría los 650 mil dólares, de los 10 a 20 millones que costó el show, y cada extra firmó estrictos acuerdos de confidencialidad.

Por ello, tenían prohibido compartir imágenes o videos de los ensayos o del show antes de que se transmitiera. En caso de incumplir las cláusulas, enfrentarían sanciones económicas superiores al pago acordado.