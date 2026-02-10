Megyn Kelly sobre show de Bad Bunny: "Es un insulto para EUA"

Estados Unidos.

La periodista Megyn Kelly criticó duramente a su colega, Meghan McCain, por mostrar su apoyo a la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

"Como si necesitáramos más garantías de que el 'nivel de gusto' de la América conservadora no coincide con el de @MeghanMcCain", escribió Megyn Kelly en X.

McCain inicialmente compartió una sincera reacción tras la actuación del artista puertorriqueño durante el Super Bowl LX en Santa Clara, California, el domingo.

"Lo siento, pero realmente dudo de tu gusto si no disfrutaste del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny. Y no todo en la vida tiene que arruinarse con la política", escribió la excopresentadora de "The View" a través de X.

Tras las críticas de Kelly, los fans acudieron rápidamente a la sección de comentarios para compartir sus diversas opiniones.

“No me gustó nada la canción... no por ninguna razón política... simplemente no me gustaba... no es mi estilo musical”, respondió una persona, mientras que otra añadió: “Como dijo, no todo tiene que ser político. Simplemente déjalo”.

“La gente puede discrepar contigo”, compartió otro usuario de redes sociales. “Eso no los convierte en tus enemigos. No tienes que estar constantemente a la ofensiva. Hay tanta alegría en esta vida... ¡métete en el agua!”.

Piers Morgan también se sumó a la conversación, escribiendo en redes sociales que estaba “de acuerdo” con McCain.