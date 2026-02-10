Megyn Kelly sobre show de Bad Bunny: "Es un insulto para EUA"

La periodista Megyn Kelly criticó duramente a su colega, Meghan McCain, por mostrar su apoyo a la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
"Como si necesitáramos más garantías de que el 'nivel de gusto' de la América conservadora no coincide con el de @MeghanMcCain", escribió Megyn Kelly en X.
McCain inicialmente compartió una sincera reacción tras la actuación del artista puertorriqueño durante el Super Bowl LX en Santa Clara, California, el domingo.
"Lo siento, pero realmente dudo de tu gusto si no disfrutaste del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny. Y no todo en la vida tiene que arruinarse con la política", escribió la excopresentadora de "The View" a través de X.
Tras las críticas de Kelly, los fans acudieron rápidamente a la sección de comentarios para compartir sus diversas opiniones.
“No me gustó nada la canción... no por ninguna razón política... simplemente no me gustaba... no es mi estilo musical”, respondió una persona, mientras que otra añadió: “Como dijo, no todo tiene que ser político. Simplemente déjalo”.
“La gente puede discrepar contigo”, compartió otro usuario de redes sociales. “Eso no los convierte en tus enemigos. No tienes que estar constantemente a la ofensiva. Hay tanta alegría en esta vida... ¡métete en el agua!”.
Piers Morgan también se sumó a la conversación, escribiendo en redes sociales que estaba “de acuerdo” con McCain.
Para Kelly, la actuación de Bad Bunny es una ofensa
El locutor inglés también expresó su opinión con Kelly en el episodio del lunes de “Piers Morgan Uncensored”.
“Lo siento, Piers, pero subirse allí e interpretar todo el espectáculo en español es una ofensa al resto de Estados Unidos”, argumentó Kelly.
“¿A quién le importa que tengamos 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos? Tenemos 310 millones que no hablan ni una palabra de español”. agregó.
Añadió que no se trataba de “lo que realmente iba a hacer durante la actuación del Super Bowl”.
“Se trata de él. Se trata de que lo eligieran como el artista del Super Bowl. Alguien que ha sido un crítico abierto, por supuesto, de la administración Trump y de Estados Unidos”, explicó.
"Queremos algo que todos podamos entender. No creo que Bad Bunny haya usado su apariencia para criticar a Estados Unidos, pero no estoy seguro porque no vi subtítulos en su presentación en español".
@uman1534 Megyn Kelly says Bad Bunny performing his Super Bowl halftime show in Spanish was "a middle finger to the rest of America". #megynkellynews #SuperBowl #PiersMorgan #badbunny #megynkelly ♬ original sound - piersmorganuncensored
Durante su actuación, Bad Bunny rindió homenaje a sus raíces cantando principalmente en español, junto a Lady Gaga y Ricky Martin.
Turning Point USA ofreció su propio espectáculo de medio tiempo durante la actuación de Bad Bunny como protesta. El cartel incluyó a Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.