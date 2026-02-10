Marc Anthony se pronuncia sobre la disputa de los Beckham: "No es verdad"

Estados Unidos.

Marc Anthony ha roto su silencio sobre la disputa familiar de los Beckham después de que su nombre saliera a la luz en medio del drama. El cantante de 57 años es amigo cercano de la familia Beckham, y Brooklyn lo nombró en su fuerte declaración, atacando a sus padres —David y Victoria— al referirse a su boda en 2022 con Nicola Peltz. Marc Anthony calificó la disputa familiar de los Beckham de "desafortunada". "Son una familia maravillosa", declaró Marc Anthony a The Hollywood Reporter en una entrevista publicada el pasado lunes. "Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia", agregó. “Pero no tengo nada que decir sobre lo que pasó allí. Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando, pero [cómo se está desarrollando] no es la verdad”, añadió. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Brooklyn acusó a su madre de bailar de forma inapropiada en su boda En la impactante declaración pública que Brooklyn compartió a través de Instagram Stories, en enero, afirmó que su madre se apropió de su primer baile con Nicola Peltz en la recepción de su boda y luego bailó de forma muy inapropiada sobre él, dejándolo incómodo y humillado. “Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre me esperaba para bailar conmigo”, escribió Brooklyn. Una fuente declaró posteriormente al sitio Page Six que el momento en cuestión no fue el primer baile de la pareja, sino que ocurrió después de que ellos, su familia y otros invitados ya llevaran un rato bailando, cuando Anthony subió al escenario para actuar.

@famososunivision ¡ZAZ! 💥Marc Anthony al fin reaccionó al drama de los Beckham, luego de haber sido involucrado en lo que ocurrió en la boda de Brooklyn. 😱 #MarcAnthony #suversión #LosBeckham #BrooklynBeckham #VictoriaBeckham #DavidBeckham #dramafamiliar #boda #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #Editorial ♬ sonido original - Famosos