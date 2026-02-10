Chappell Roan rompe con su agencia por la relación de su fundador con Epstein

La cantante Chappell Roan anunció este martes en su perfil de Instagram que ya no trabaja con la agencia de representantes Wasserman, cuyo fundador, Casey Wasserman, ha aparecido en los papeles de la trama Epstein: "Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad", señala.

Casey Wasserman es una de las figuras más influyentes de la industria musical y del entretenimiento en Estados Unidos. El directivo aparece citado en varios correos de 2003 revelados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que, aparentemente, flirtea con Ghislaine Maxwell, colaboradora de Jeffrey Epstein y condenada por tráfico sexual de menores.

"A partir de hoy, ya no estoy representado por Wasserman, la agencia dirigida por Casey Wasserman", dijo Roan en una publicación en su cuenta de Instagram.

Esta decisión -añade- refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza".

La banda musical Wednesday y la cantante estadounidense Chelsea Cutler también han anunciado que dejan la agencia por la misma razón que Roan.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

"Seguir representados por una compañía dirigida por Casey Wasserman y que lleva su nombre va en contra de nuestros valores y no puede continuar", señaló Wednesday en una publicación en Instagram.