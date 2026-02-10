¿El sargazo es una amenaza para el arrecife hondureño?

San Pedro Sula, Honduras

El sargazo que está llegando a las costas de Roatán, Caribe de Honduras, no solo impacta el turismo al cubrir las playas paradisíacas con masas pardas y malolientes, sino que ha activado las alarmas entre biólogos y expertos en vida marina. Especialistas temen que si esta masa de sargazo se mantuviera por largo período afectaría negativamente los arrecifes coralinos, esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región, pues las acumulaciones abundantes podrían asfixiar los corales al bloquear la luz solar y reducir el oxígeno en el agua.

Pero aclaran que hasta ahora no hay registros de que haya ocurrido ese escenario en el Caribe hondureño, pero advierten que el fenómeno se está tornando recurrente y convirtiendo en un problema que ha obligado a autoridades isleñas a implementar medidas de limpieza. En entrevista con Diario La Prensa, Julio San Martín, coordinador principal del programa para la Costa Norte de la organización Coral Reef Alliance, dijo que el sargazo "es algo positivo para la biodiversidad de los ecosistemas oceánicos porque es alimento y protección para especies marinas", no obstante, "las cantidades masivas que están llegando a Roatán, aunque no representan una amenaza inmediata, activan las alertas". "Antes veíamos que estas corrientes de sargazo llegaban a México, ahora están llegando a Honduras. Este no es un problema exclusivo de Honduras, es un problema global. Esto es un llamado de alerta que nos indica que no hay un equilibrio en la naturaleza. A corto plazo no vamos a perder los arrecifes, pero ocasionará daños al ecosistema. Esta materia orgánica cuando se aglomera en las zonas costeras entra en proceso de descomposición y reduce el oxígeno y la luz que son necesarios para la vida marina. A largo plazo, si estas corrientes persisten, podríamos tener problemas en el Sistema Arrecifal Mesoamericano", dice.

Esta vez, la preocupación crece porque las cantidades superan registros previos y anuncian un año particularmente severo; en enero de 2026, la biomasa de sargazo en el Caribe alcanzó 1.7 millones de toneladas, un nivel récord para ese mes, y proyecciones indican un incremento continuo en las próximas semanas, lo que eleva el riesgo de inundaciones costeras más intensas en Roatán y otras áreas de Honduras, de acuerdo con estimaciones del Centro de Información de Sargazo. El sargazo es generado principalmente en el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una vasta extensión que se forma frente a las costas de África occidental y se expande hacia el Caribe y el Golfo de México. Su proliferación se debe a factores como el exceso de nutrientes provenientes de ríos amazónicos y orinocenses, combinados con el calentamiento global que favorece el crecimiento acelerado de esta alga parda en aguas tropicales, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Esta materia llega a los mares de Honduras transportado por corrientes oceánicas como la Corriente Ecuatorial Norte y la Corriente del Caribe, que la impulsan desde el Atlántico tropical hacia las costas centroamericanas. Vientos alisios y patrones climáticos variables, influenciados por fenómenos como la Oscilación del Atlántico Norte, aceleran su trayecto y depositan grandes volúmenes en playas como las de Roatán. San Martín plantea que por ahora “lo único que pueden hacer las autoridades es retirar el sargazo de las playas para evitar que esta materia se descomponga y cause mayores problemas, también malos olores que afectan al turismo, y también es necesario que Honduras y los países del Sistema Arrecifal Mesoamericano trabajen en proyectos de saneamiento en las ciudades y en la cuenca alta, con el objetivo de reducir la cantidad de nutrientes que llegan al mar con el fin de evitar las afloraciones masivas que reducen el oxígeno y la luz a las especies marinas”.

Crear un fondo de emergencia

Antal Börcsök, director del Centro de Investigaciones Marinas de Tela (Tela Marine Research Center), le informó a Diario La Prensa que Tela, que también tiene arrecifes y depende del turismo, está creando un fondo para retirar de manera inmediata el sargazo en caso de que invadiera su franja costera. “Estamos viendo si podemos hacer un fondo de emergencia para que ya esté aprobado por la corporación específicamente para la limpieza de sargazo cuando haya un evento de este tipo. La idea sería tener ese dinero listo para contratar la maquinaria necesaria y sacar el sargazo lo más rápido posible", manifestó. Según Börcsök el sargazo no impacta negativamente en los arrecifes y considera que afecta más la actividad turística, puesto que, además de provocar un paisaje desalentador, “cuando se empieza a descomponer crea bastante sulfuro de hidrógeno y amonio que puede resultar un poco irritante para las vías respiratorias y tiene un pésimo olor, eso sería la parte negativa”. “El sargazo es como un bosque que está en medio del océano y es un ecosistema completo. En realidad dentro de este ecosistema vienen muchos animales, muchos bebés de animales, muchas larvas de animales que van semillando el arrecife y es súper importante para el proceso de los arrecifes. Si no tuviéramos la banda del cinturón de sargazo, habría menos conectividad entre estos lugares y esa conectividad es la que da tanta diversidad ecológica”, argumentó. Börcsök explicó que este fenómeno ha ganado relevancia y visibilidad en vista de que está afectando la zona más turística de Roatán, específicamente, “West End y West Bay, el área oeste de la isla, donde los vientos normales son del este”.