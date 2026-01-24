Comayagua, destino emergente para la inversión privada

Comayagua, Honduras

Comayagua, antigua capital de Honduras, vive un auge económico impulsado por la plena operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola (XPL), inaugurado en octubre de 2021, el cual se ha consolidado como terminal aérea importante en Centroamérica. Autoridades locales y representantes del sector empresarial coinciden en que, desde su apertura, el aeropuerto ha atraído flujos significativos de inversión privada, convirtiendo al valle de Comayagua y su ciudad principal en una región estratégica para el desarrollo económico del país.

Este dinamismo se refleja especialmente en la acelerada construcción de infraestructura hotelera, comercial y de servicios, que posiciona a la zona como un destino atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.

Carlos Miranda Canales, alcalde municipal, señala que el impulso generado por el aeropuerto se ve reforzado por las facilidades que la alcaldía ofrece a empresarios que identifican oportunidades de inversión en el municipio. “Tenemos una ventanilla que permite que el inversionista o el comerciante pueda tramitar su permiso en un tiempo máximo de cinco días, siempre y cuando cumpla todos sus requisitos. Eso nos permite también que el empresario tenga un solo punto de contacto y que no ande de oficina en oficina tramitando, sino que en un solo punto él haga el trámite, resuelva y ahí retira su propio permiso de construcción o de operación”, dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La conectividad aérea ha generado la necesidad de abrir hoteles modernos para hospedar a viajeros que arriban al Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA) y deben pernoctar para realizar conexiones o desplazarse a otros puntos del territorio hondureño.

Periodistas de Diario LA PRENSA confirmaron, por ejemplo, que el hotel Tru by Hilton, construido en el futuro Distrito Palmerola, a menos de un kilómetro del aeropuerto, se encuentra en la etapa final de construcción y comenzará operaciones próximamente. Denis Santos, director ejecutivo de la Cámara de Comercio en Industrias de Comayagua, en entrevista con LA PRENSA dijo que “este crecimiento comenzó desde la apertura del aeropuerto y ahora es más acelerado porque más empresas están interesadas en invertir en este valle”. “Alrededor del aeropuerto hay muchas empresas que están invirtiendo. Hay personas que tenían terrenos en la zona y diversas compañías los están adquiriendo para establecerse en el valle de Comayagua”, agregó.

Santos destacó que el comercio minorista experimenta una expansión notable, con la edificación de nuevos centros comerciales y plazas a lo largo de la carretera CA-5. Un ejemplo es el proyecto del Centro Comercial Comayagua, planificado en el sector sur del municipio, cerca de la terminal aeroportuaria. “El rubro de la construcción ha estado creciendo mucho, también el mismo rubro turístico, muchos restaurantes están abriendo las puertas, nuevas plazas, la banca también; empresas logísticas están posicionándose en el valle. Tenemos el ejemplo Ciudad Nueva, en la entrada de Comayagua, por la Universidad Autónoma, que está a punto de inaugurar su segunda etapa y otras empresas que abrirán este año”, dijo.