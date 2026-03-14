Niña de nueve años muere atropellada en aldea de El Progreso

El Progreso, Yoro

Una niña de nueve años murió tras ser atropellada en la carretera que conduce de El Progreso a Tela a la altura de la aldea La Colorada. La menor fue identificada como Katia Sofía Soriano Ayala, estudiante de la Escuela John F. Kennedy, según confirmó la comunidad educativa a través de un mensaje de condolencias difundido en redes sociales.

De acuerdo con la información preliminar, la niña fue atropellada en la vía que conecta El Progreso con Tela. Vecinos alertaron a las autoridades debido a que el conductor huía, pero más adelante fue detenido por la Policía Nacional de la zona. Tras conocerse la noticia, la Escuela John F. Kennedy expresó su pesar por el fallecimiento de la estudiante.