Francis Hernández cuenta cómo sedujeron a Keyrol Figueroa y hace aclaración

Tegucigalpa, Honduras.

Su sonrisa antes de que se encendiera la cámara delataba su felicidad y sus palabras ya en modo grabación lo ratificaba: “Es un día bonito, un día especial para mí, pero sobre todo porque sé que es un día importante para la Selección de Honduras. En medio de mucha emoción, Francis Hernández estrechó la mano de la exclusividad a Diario LA PRENSA para revelar cómo fue la negociación para que Keyrol Figueroa le diera el sí a la H, pero también para detallar varios temas importantes en torno al fútbol hondureño. “Es la charla más extensa desde que llegué a este país ja, ja, ja”, soltó el director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) al cerrar una plática en la que abordó el amistoso ante Argentina a nivel mayor, la confirmación de un amistoso top para la Sub-20 y cómo pudo seducir a piezas como Welson Jiménez (Girona), José Alfredo Rodríguez (Barcelona) y el citado hijo de la leyenda Maynor Figueroa.

¿Acaso Keyrol se decidió por la Bicolor porque sintió que no iba a jugar en Estados Unidos? Sí, Francis respondió esa pregunta, y también soltó: “La camisa de la Selección de Honduras no se le va regalar a nadie”. Gran mano a mano celebrado en las instalaciones federativas... Lo llena de orgullo lo que acaba de suceder con Keylor Figueroa... ¿Qué siente usted cuando logra los objetivos?



Me siento muy feliz porque lo dije desde el principio, no voy a cambiar el discurso, vine de manera profesional, creyeron en mí y voy a tratar de hacer mi trabajo responsable, meticuloso, honesto y profesional, ese es mi objetivo y voy a seguir en este camino, lo haré con mucho cariño para el país, las personas que han confiado en nosotros. ¿Qué tan productiva fue esta gira por Europa? Trabajo por hacer hay diariamente, es algo especial poder tener noticias de esa gira que acabamos de hacer, trabajo hay a diario y muchas cuestiones que no llegan a los medios y la gente que son fundamentales para que todo fluya. El trabajo que desarrollamos en abril acompañado del seleccionador, José Molina, ha surgido efecto, no solo hablo de los jugadores que se están incorporando al proyecto, sino porque mi trabajo es dar a conocer los proyectos que vamos a desarrollar este tiempo. Creo que es importante generar credibilidad en el fútbol europeo, sobre todo con los jugadores que iban a participar en este proceso, es algo bueno para el fútbol hondureño, los clubes y la federación y los futbolistas. ¿Siguiendo la línea, por esa gira de Europa cuáles las conclusiones, qué platicó con los jugadores, con cuántos platicó?



No hablé solamente con jugadores, hablé con federaciones, hablé con clubes, hablé con familias y jugadores. Estaban ustedes muy centrados en los jugadores y los nombres, pero insisto, para mí no es lo más importante, pero por supuesto que es un orgullo que jugadores importantes se incorporen al proyecto como los que se unieron al proyecto, como el anuncio de Keyrol Figueroa, ya en marzo se incorporaron a la Sub-20, por lo tanto los nombres siempre ilusionan, pero el objetivo es cruzar la frontera, conocer nombres y generar credibilidad al fútbol de Honduras por el beneficio que obtienen los futbolistas.

¿El tema de los dos primeros jugadores de la liga de España, cómo se da el consenso para que ellos puedan vestir la camisa de Honduras?



Hago mi trabajo y trato de obtener la mayor información posible de los jugadores que tiene pasaporte hondureño y algún familiar para representar la Selección de Honduras. En el caso de estos chicos los podía ver desde antes, de hecho José Alfredo había sido internacional con la Selección de España de forma continua, desde la Sub14, estamos hablando de un jugador importante en España que jugó en las inferiores del Barcelona. ¿Costó convencer a las familias de estos jugadores?



No me gusta la palabra convencer. Cuando trato de reunirme con familias, clubes o federaciones y cuando lo he hecho o que son jugadores menores de edad, me acompaña un familiar, pues trato de trasmitirles el proyecto que vamos a desarrollar, transmitirles información de la formación que tendrán en las edades claves, lo deportivo. Trato de hacerlo con pasión, creencia en mi trabajo y un orgullo que resulte efecto. ¿Cuánta responsabilidad cabe en su proyecto porque no sé si estos chicos iban a seguir la formación con la Selección de España?



Eso para mí es lo de menos, lo importante es que yo creo en lo que les trasmite y a partir de allí la información porque soy yo quien habla con ellos, cumplir todo lo que les he podido transmitir. La credibilidad es fundamental y si no lo cumplo haré mal mi trabajo. El jugador necesita cariño para ofrecer el mejor rendimiento y ganarse la camiseta de Honduras porque tampoco la vamos a regalar.​​​​​​

¿Estos jugadores no están mucho en el radar de la afición; cuándo la gente los mirará en una convocatoria? Bueno, son dos jugadores, uno 2009 y el otro 2010, lo cuál entran en proceso de la Selección Sub-17 del próximo Mundial. Con Alfredo Rodríguez estaríamos adelantando el proceso, no nos da miedo, sentimos que está preparado para asumir ese reto y desde el momento en que comencemos a trabajar con el reto mundialista, incorporarlos y que puedan desarrollarse para que lleguen y nos aporten a nivel colectivo.​​​​​ ¿Usted nos ha dicho que hay un sinfín de futbolistas que pueden ser convocados... es así?



Hay muchísimos jugadores tanto en España, Estados Unidos, nosotros muy pronto anunciaremos algo importante y es el departamento de scouting que en su momento prometí cuando vine. Eso es fundamental porque nos dará una cantidad de información muy importante para saber cómo está el jugador, si puede representar a Honduras y el nivel. Jugadores hay muchos, pero tenemos que darle valor, no le vamos a regalar la camisa a nadie, el que quiere estar estará, y el que no, no y será su decisión y habrá que respetarla.​​​​​​ ¿Cómo funciona el buscar jugadores catrachos?



La experiencia en mi trabajo me ha dado muchísimos contactos en este tiempo y ahora solo me toca ponerlos a disposición de la Federación de Fútbol de Honduras, solo me queda creer en mí y voy a tratar de aportar mi conocimiento y contactos por el bien del fútbol de Honduras. ¿Hasta este momento, cuántos futbolistas que hay con raíces de Honduras que estén disponibles para poder integrarlos a la Selección? Es que hay de todos, hay futbolistas que han nacido en Honduras y eso tenemos que tomarlos en cuenta como el caso de Keyrol Figueroa que ha nacido en Honduras, y más hondureño que él nadie, y si hablamos de la familia, de lo que ha sido su padre, ni hablar. De esos jugadores hay muchos en varios países que han nacido en Honduras. Otros que seguramente tienen padres hondureños, padre y madre hondureño y se han marchado del país, hay ejemplos de todos. Nosotros tenemos información de muchos jugadores pero con la persona que está al frente les daremos poder para que decida sobre los jugadores que puedan representar a Honduras.

¿Cuál es la bandera para convencer a estos jugadores de vestir la camisa de Honduras?

Eso es parte de mi trabajo, es parte de lo profesional, me siento frente a la gente, trato de ser honesto, no engaño a nadie, transmito con credibilidad y digo lo que vamos a hacer y hasta el momento tengo la suerte de que están creyendo en mí. Ahora me toca demostrar todo lo que he dicho a esas familias, no tengo varita mágica para hacer lo que quiera y solo es trabajar mucho.

EL SÍ DE KEYROL FIGUEROA

¿Cuéntenos, cómo convenció a Keyrol Figueroa para que decidiera jugar por Honduras? Se dio de manera muy natural. Lo primero porque es un proceso que hay que llevar a cabo, luego me he encontrado a una gran familia, a una madre comprometida con la educación y formación de sus hijos que es algo importante y me he encontrado a uno de los jugadores más importantes del país como Maynor Figueroa, excapitán de fútbol de Honduras, el jugador que más veces ha vestido la camisa de la Selección de Honduras, y me encontré un gran tipo, una persona que tenía el deseo de que su hijo tuviera el deseo de representar a Honduras. Esto es muy importante aunque lo hicieron de manera muy respetuosa hacia Keyrol y él ha sido el que decidió estar aquí.



Quiero aclarar algo; Keyrol nunca le dijo que no a la Selección de Honduras, es importante, a Keryrol nunca se le ofreció un proyecto para representar a Honduras y lo que te permite una nacionalidad es vivir una experiencia que te pueda ayudar en tu formación. En su momento dado el decidió participar algunos partidos con Estados Unidos y eso no quiere decir que le diga no a Honduras. Yo vengo de un país donde hay jugadores que han representado a otra selección y eso no quiere decir que no tengan amor por España; Keyrol tiene un gran sentimiento por Honduras, es el lugar donde quiere estar, es el lugar que eligió y he visto muchas fotos de él cuando era niño de su sentimiento por Honduras. Debemos de respetar las decisiones y ha estado donde quiere estar. ¿Cuánto tiempo le llevó este tema, le llevó presión convencer a Keyrol?

Yo comencé esto con algunas conversaciones con la familia de manera muy natural sin forzar nada, además yo también he escuchado algo que no me gusta y es que he tenido que convencer a Keyrol y su familia, eso no es verdad. Yo no convenzo a nadie, yo no convencí en su momento a Lamine Yamal, ni a Dean Huijsen o Nico Williams para que jugaran para España; los jugadores juegan donde quieren, yo solo les trato de convencer para que se sientan identificados por su país, pero no se trata de convencer. Todo comenzó con una llamada larga a la familia, a su mamá y su papá para que escucharan el proyecto y a ellos les sedujo, nunca lo recibieron antes. Ellos quieren lo mejor para su hijo y en la última parte del proceso he tenido la ayuda del seleccionador absoluto, José Francisco Molina que me acompañó en el viaje tan importante de abril. Lo he liderado yo pero me acompañó pero era un convencido de la importancia para el país y por eso estuvo en el proceso.



¿No somos Brasil ni Argentina, qué tanto es necesario tener un jugador como Keyrol que es un jugador de ataque que tanto nos ha hecho falta?



Por esto que has dicho al principio que nosotros tenemos que dar a conocer nuestro proyecto fuera de las fronteras de Honduras para que conozcan el potencial del país y los puedan reconocer los clubes ya que ellos son dueños de los futbolistas. Todo jugador que venga con la ilusión y compromiso, además de talento para ofrecerlo, bienvenido sea.

​​​​​​¿Cuándo se tiene contemplad la primera convocatoria de Keyrol, estaría contra Argentina?



Nosotros vamos a tratar de que esté disponible contra Argentina porque lógicamente será el seleccionador que decide si viene convocado para la Selección Nacional Mayor o no. Ahora viene un trámite burocrático que hemos dado comienzo por resolver en unos días y que el jugador sea seleccionable para Honduras.



¿Como exfutbolista, qué características le ve a Keyrol?



Es un jugador con mucho potencial, es muy completo, físicamente muy potente, juega bien al especio, tienen buen golpeo, tiene gol y es algo a tener en cuenta. Ojalá ponga esas condiciones para la Selección de Honduras y nos ayude a ganar partidos.



¿De los chicos que ha estado viendo en Europa, están para la Selección Mayor o tienen que hacer el proceso de menores? Hay que analizar cada caso de manera individual, de Keyrol si nosotros lo hemos buscado es porque conocemos que tiene potencial para representar la Selección de Honduras, igual con los otros chicos o los de marzo; igual con los que vendrán que son muchos, entonces, todo aquel jugador que entendamos que pueda representar a la Selección de Honduras por su nacionalidad, es porque entendemos que tiene nivel. Uno tiene que ser portavoz del aficionado cuando salió lo de Keylor. Me decía un fanático que el jugador decidió por Honduras porque Estados Unidos ya no pensaba en él; ¿Cuénteme? Yo no voy a mentir en lo que digo, yo respeto la palabra de todos los aficionados y si digo es porque tengo buena tinta, no estoy de acuerdo tampoco con lo que digan de que era que Keyrol no estaba para representar a Estados Unidos; por suerte para nosotros y nuestro país decidió representar a Honduras. Simplemente ha decidido participar con su patria, con el que siente y por supuesto incorporarse a un proyecto que le pueda ayudar a su formación profesional.



¿También nos imaginamos que en el viaje, hablaron con Keyvan Figueroa, el hermano de Keyrol que también está jugando en las inferiores del Burnley? Se habló también, claro. Es un chico que tiene un potencial muy importante, creemos también que podría representar a la Selección de Honduras en su momento, pero todo tiene su proceso, no vamos a forzar nada. Repito, no vamos a convencer a nadie porque nosotros solo podemos presentar el proyecto y que crean en él. ​​​​​¿Nos puede confirmar un amistoso de la Selección Sub-20 de Honduras contra Inglaterra? Lo puedo confirmar, claro, será un partido el próximo 31 de mayo en Alicante, España ante Inglaterra. Vamos a hacer una gira desde el 28 de mayo hasta el 7 de julio en España donde jugaremos tres partidos, nos faltan dos rivales, sí jugaremos ante Inglaterra, un rival de los más importantes del mundo, ojalá que hayan muchos agentes viendo jugadores de esa Selección que nos representará en el Premundial de Concacaf en julio. SELECCIÓN MAYOR Y AMISTOSO ANTE ARGENTINA ¿Cómo está la planificación de los amistosos de Honduras, primero ante Argentina? Para nosotros es un día importante y no por lo que vaya a suceder el día del partido sino por nuestros jugadores y el pueblo hondureño, de enfrentarse a ese rival que nos dará mucho más. No cerramos ese partido con la intención de poder ganarle a Argentina que por supuesto lo vamos a competir y vamos a intentar hacerlo. Por supuesto que buscamos que nos conozcan, que sepan como estamos trabajando y el futbolista hondureño se pueda exponer al mundo. Eso es fundamental. En breves días daremos la prelista que lógicamente lo haremos para bloquear los 60 jugadores que tenemos decidido y a partir de allí pues daremos la lista final más adelante al inicio de esa concentración el día 1 de junio.



¿Habrá novedades en relación a la lista frente a Perú?



Nosotros ya cuando llegamos teníamos un conocimiento importante de los jugadores, tenemos las herramientas antes de firmar aquí. Tengo un conocimiento general del fútbol hondureño, me preocupé por conocer el fútbol de la Concacaf y más concreto el de Honduras y tuve toda la etapa antes de llegar al seleccionador me informé, ya después avanzamos con José Molina en su contratación que venía desarrollando esa información desde hacía tiempo y eso nos ayudó a poder dar una lista en marzo con bastante conocimiento e información. Daremos una lista buena, competitiva, seguiremos el proceso y aportarle a los jugadores algo que les permita crecer. ¿Ya se concretó ese otro amistoso de junio?



Estamos en ello, no lo hemos cerrado, estamos próximo a cerrarlo en los próximos días.​​​​​​ ¿Ya se habló con Andy Nájar porque es otro de los nombres que había cerrado un ciclo pero todavía pueda aportar?

Hubo acercamiento con él y tuvo una decisión que era darle el paso a jugadores más jóvenes, Andy como otros jugadores, todos los que quieran estar, tienen las puertas abiertas para representar a Honduras, pero quiero aclarar que hay que respetar las decisiones de los jugadores. Si Andy Nájar entiende que es el momento de futbolistas más jóvenes o no está con la motivación o grado de compromiso que se necesita, se va a respetar al cien por cien. Andy es un magnífico profesional, un joven muy reconocido en Honduras, es un jugador que tiene las puertas abiertas en el futuro si quiere representar la Selección, si el entrenador lo convoca.​​​​​​