Congreso Nacional pedirá a la CREE revertir cobro de energía en 15 días

Tegucigalpa, Honduras

El anuncio fue realizado por el diputado Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía, quien confirmó que sostendrán una reunión con los comisionados del ente regulador y autoridades del sector para conocer las justificaciones técnicas y financieras que motivaron la decisión.

La Comisión de Energía del Congreso Nacional solicitará formalmente a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) que revierta la disposición que reduce a 15 días el plazo para el pago del servicio eléctrico, al considerar que la medida representa una carga adicional para los hogares hondureños en medio del encarecimiento del costo de vida.

“Vamos a escuchar las justificaciones que pueda tener la CREE y la Secretaría de Energía, pero nuestro planteamiento es claro: que se respete el esquema tradicional donde el usuario dispone del mes siguiente para pagar lo que consumió”, expresó el congresista.

Puerto explicó que el alza internacional de los combustibles ha provocado un efecto en cadena que impacta tanto en la canasta básica como en los costos de generación eléctrica, ya que varias plantas dependen de derivados del petróleo para operar. En ese contexto, recordó que el Estado ha destinado alrededor de 1,500 millones de lempiras para mitigar el impacto del aumento en los carburantes.

El legislador detalló que parte de la presión financiera en el sistema eléctrico también responde a compromisos pendientes con empresas generadoras, que requieren recursos para adquirir combustible y sostener la producción de energía, lo que ha llevado a buscar mecanismos para agilizar pagos y evitar riesgos en el suministro.

No obstante, insistió en que la prioridad debe centrarse en la economía familiar. “La población está acostumbrada a que si consume del 1 al 30 de un mes, tenga el mes siguiente para pagar. Ese espacio de tiempo es el que estamos pidiendo que se mantenga”, subrayó.

Asimismo, el diputado indicó que existe disposición en la Comisión de Energía para escuchar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y a la Secretaría de Energía de Honduras, así como a los comisionados de la CREE, con el objetivo de analizar alternativas que reduzcan el impacto de esta medida en los usuarios.

“Somos representantes del pueblo y tenemos la obligación de velar por sus intereses, procurando que estas decisiones afecten lo menos posible el bolsillo de los hondureños”, concluyó.