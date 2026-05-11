IP entrega 205 mil boletas vehiculares a la banca tras escasez

Tegucigalpa, Honduras

Esta es la tercera entrega oficial efectuada por la nueva administración del IP, como parte de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento oportuno de este documento a nivel nacional.

El Instituto de la Propiedad (IP), a través de la Dirección General de Registro Vehicular, realizó la entrega de 205,000 boletas de revisión vehicular (formas IP-216) correspondientes al período 2025 a distintas instituciones bancarias del país.

La distribución de las boletas forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento de los servicios registrales impulsados por el Instituto de la Propiedad, permitiendo a los usuarios contar tanto con la versión física como con la boleta vehicular digital, la cual tiene plena validez en todo el territorio nacional, explicaron autoridades.

En abril de este año, las autoridades anunciaron que ya contaban con boletas vehiculares físicas, luego de implementar la boleta digital debido a la falta de papel. La Boleta de Revisión Vehicular está disponible en formato digital a través del sitio web oficial www.ip.gob.hn y, ante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tiene la misma validez que el documento físico.

La falta de papel para emitir boletas de revisión físicas ha causado molestia entre los usuarios, quienes aseguran que no han podido realizar sus pagos en la banca debido a esta situación.

“Por fin, uno ha querido pagar arreglos y le salen con que no hay boletas y no le reciben el dinero a uno y encima de todo le hacen cargos por no pagar, no siendo culpa del usuario”, escribió Marelis Carcor en la página del IP.

Ángel Herrera cuestionó: “Sabiendo que todo el año hay pagos de matrícula, se dejan escasear las boletas”.

Efraín Vargas compartió: “Busqué varios bancos para pagar la matrícula de mi moto, pero no encontré donde tuvieran papeleta para dar la revisión. Quería aprovechar la amnistía vehicular, pero es una burla, porque casi todo el mes pasado no encontré dónde pagar y no me quisieron cobrar sin darme la boleta de revisión; me decían que no se podía”.

Es importante recordar que la amnistía vehicular finaliza el 13 de mayo de 2026. Esta medida libera del pago de multas, recargos e intereses por mora correspondientes a 2025 y años anteriores.

Los conductores en mora podrán cancelar únicamente la Tasa Única Anual por matrícula vehicular y la tasa municipal, ambas libres de multas y sanciones. La medida abarca los períodos de matrícula correspondientes a 2025 y años anteriores.

Los usuarios pueden acogerse a la amnistía y suscribir planes de pago de hasta 12 meses. El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, seleccionando “Registro Vehicular”, luego “Consultas”, “Tasa Vehicular” y “Plan de pago”.