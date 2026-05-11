Defensores de Honduras pide respetar criterios profesionales en ascensos de las Fuerzas Armadas

San Pedro Sula, Honduras

La plataforma Defensores de Honduras expresó este lunes su preocupación por la situación institucional y política del país, haciendo especial énfasis en los procesos de ascenso dentro de las Fuerzas Armadas.

Mediante el comunicado 18-2026, la organización pidió que las promociones militares se realicen exclusivamente bajo criterios de “mérito, disciplina y mandato de resguardar el orden democrático”, rechazando cualquier influencia política o ideológica dentro de la institución castrense.

Defensores de Honduras también exhortó a la ciudadanía a verificar “con rigor” la procedencia y veracidad de los mensajes que circulan en el espacio público, al considerar que la manipulación informativa y la confrontación desvían la atención de los verdaderos desafíos nacionales.

A la vez, pidió a las instituciones actuar con “transparencia, legalidad y responsabilidad”, especialmente en situaciones de carácter humanitario que demanden sensibilidad y decisiones apegadas al debido proceso.

La organización también hizo un llamado directo al Ministerio Público y al Poder Judicial para garantizar procesos imparciales y libres de sesgos políticos. En particular, menciona el caso del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, sobre quien pesa una orden de captura por motivaciones políticas vinculadas al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Finalmante, el comunicado aborda la situación económica del país, señalando que el aumento de los precios internacionales y de los combustibles afecta directamente a las familias hondureñas. Por ello, instó al gabinete económico a implementar medidas “oportunas y técnicamente sostenibles” que protejan el poder adquisitivo de la población y permitan trasladar cualquier alivio de los mercados internacionales al consumidor nacional.