Hasta libretas bancarias le decomisaron a la supuesta jefa financiera del cartel del Diablo

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó este lunes a una mujer señalada como presunta administradora financiera de la estructura criminal conocida como cartel del Diablo, junto a otro supuesto integrante de la organización, durante un operativo ejecutado en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.