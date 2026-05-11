Hasta libretas bancarias le decomisaron a la supuesta jefa financiera del cartel del Diablo

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó este lunes a una mujer señalada como presunta administradora financiera de la estructura criminal conocida como cartel del Diablo, junto a otro supuesto integrante de la organización, durante un operativo ejecutado en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.
Los detenidos fueron identificados como Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, conocida con el alias de “Nena”, y Leonel Mejía Cruz, de 31 años, alias “Chicho”, quien según registros policiales ya había sido detenido anteriormente por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública.
De acuerdo con las autoridades, la acción se ejecutó tras recibir múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con supuestas actividades ilícitas atribuidas a miembros de esta estructura criminal que opera en la zona norte del país.
Las investigaciones preliminares establecen que Martínez Maya presuntamente era la encargada del manejo financiero de la organización.
Mientras que Mejía Cruz, según las indagaciones de las autoridades, se dedicaba a la recolección de dinero proveniente de actividades ilegales.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, supuestamente producto de extorsiones, dos teléfonos celulares, varias tarjetas SIM, bolsas plásticas con polvo blanco, presunta cocaína, un arma de fuego y dos libretas de ahorro bancarias.
Los cuerpos de seguridad señalaron que el denominado cartel del Diablo ha generado temor entre habitantes de zonas rurales de Yoro, donde se le atribuyen diversos hechos violentos ocurridos en los últimos meses.
Asimismo, las investigaciones indican que la estructura mantiene presencia en varios sectores del norte del país, especialmente en el municipio de Sulaco y comunidades aledañas, donde presuntamente se dedica a delitos como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, sicariato y robos.
Las autoridades también vinculan a esta organización con múltiples homicidios y enfrentamientos armados registrados en la región, hechos que han provocado un clima de inseguridad entre la población.
La Policía Nacional informó que las operaciones en la zona continuarán con el objetivo de desarticular por completo esta estructura criminal y dar captura a otros presuntos integrantes.