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¿En qué área del IHSS trabajaba José Luis Álvarez, asesinado en negocio de su pareja?

José Luis Álvarez Espinal, empleado del IHSS, fue ultimado a disparos en un negocio de la colonia Alemania en Comayagüela, hecho que genera consternación entre sus compañeros y familiares

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Más detalles han salido a la luz horas después de la muerte violenta de José Luis Álvarez Espinal, conocido con el apodo de “El Pollo”. El hombre de 44 años fue ultimado a disparos la noche del sábado 9 de mayo en Comayagüela.

 Foto: Cortesía
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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre posibles hipótesis del crimen. Sin embargo, vecinos del sector donde ocurrió el ataque indicaron que José Luis Álvarez había permanecido esa noche en un negocio de golosinas de la zona antes de ser ultimado.

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José Luis era empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la colonia Miramontes de Tegucigalpa.

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De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche del 9 de mayo en un negocio de venta de golosinas ubicado en la entrada de la colonia Alemania, en la salida hacia Olancho.

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El sábado, después de salir de su centro de trabajo, se dirigió hasta la colonia Alemania, a la cafetería propiedad de su pareja sentimental, con el fin de departir en el lugar.

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Horas después de haber llegado al negocio, dos hombres (hasta ahora no identificados) ingresaron al local y le dispararon con armas de fuego en al menos siete ocasiones.

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Producto del ataque armado, José Luis Álvarez murió casi de inmediato dentro del local, mientras los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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En sus redes sociales, José Luis publicaba fotos para lucir los numerosos tatuajes que tenía en gran parte del rostro y del cuerpo. También usaba piercings como parte de su estilo personal.

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En su cuenta de TikTok, José Luis también compartía videos en los que mostraba su faceta de abuelo de dos niñas, a quienes decía amar profundamente, aunque reconocía que su apariencia podía intimidarlas. “Mis 2 nietas, las que me tienen miedo, pero su abuelo las ama”, escribió en una de sus publicaciones.

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El ahora fallecido trabajaba como operario en el almacén de medicamentos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en la colonia Miramontes. De acuerdo con información extraoficial, acumulaba alrededor de 22 años de labor en esa institución.

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Compañeros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se hicieron presentes para acompañar a la familia, ya que aseguran que José Luis era una persona muy apreciada.

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Este fue el mensaje que dejó uno de sus compañeros en redes sociales: “Por favor, a todos, ya dejen a mi compañero de trabajo descansar en paz. No juzguemos si no conocemos a las personas. Les diré que era un compañero muy trabajador y servicial; lo único eran los tatuajes, pero no señalen a la persona.”

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En este lugar fue ultimado a disparos José Luis Álvarez´.

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