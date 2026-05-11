El recorrido de Jonathan y José antes de la tragedia en el anillo periférico de Tegucigalpa

Jonathan Alexi Palma Ríos y José Manuel Juárez Murillo fueron identificados como los dos adolescentes que perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado 9 de mayo en la vía que conduce hacia Altos de Toncontín, en la capital.
Ambos jóvenes salieron de sus viviendas sin autorización familiar y nunca regresaron. En el vehículo también viajaban otras dos menores de edad que sobrevivieron al percance.
De acuerdo con la información, Jonathan tomó la camioneta de su padre y salió acompañado de su amigo José Manuel, de su hermana de 16 años y de otra jovencita de 14 años.
Antes de las 11:30 de la noche, Jonathan abandonó su casa ubicada en la residencial El Sauce y posteriormente pasó por la residencial Francisco Morazán para recoger a José Manuel. Se presume que las otras dos menores ya se encontraban dentro del automotor.
Tras conocerse la tragedia, el Centro de Educación Básica Francisco Morazán lamentó públicamente la muerte de su exalumno José Manuel Juárez Murillo, destacando que su alegría, compañerismo y calidad humana quedarán en la memoria de quienes compartieron con él.
Los cuatro adolescentes se conducían en una camioneta Toyota Prado gris, manejada por Jonathan, cuando ocurrió el accidente en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el aeropuerto Toncontín.
Según versiones oficiales, el conductor perdió el control del vehículo mientras circulaba a alta velocidad. La camioneta ingresó a una zona verde, volcó en varias ocasiones y terminó cayendo sobre la calle que conecta con la colonia Altos de Toncontín.
El fuerte impacto dejó el vehículo completamente destruido y con las llantas hacia arriba. Tanto José Manuel como Jonathan Alexi fueron expulsados violentamente del automotor durante el accidente.
Además, la camioneta derribó varios árboles a su paso. En la escena quedaron esparcidas ramas y troncos quebrados producto del impacto. Cuando las autoridades y equipos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que ambos adolescentes ya no presentaban signos vitales. Las otras dos menores resultaron heridas, aunque ninguna sufrió lesiones de gravedad.
Las menores que sobrevivieron al accidente fueron identificadas como Tatiana Palma Ríos, de 16 años, quien sufrió laceraciones superficiales, y Allison Samanta Betancourt Murillo, de 14 años, quien fue ingresada al Hospital Escuela.
El padre de José Manuel, quien labora en el Hospital Escuela, relató que había salido a trabajar y dejó a su hijo bajo el cuidado de la empleada doméstica. También contó que ayer domingo tenían previsto visitar el cementerio para coronar la tumba de la madre del menor por el Día de las Madres, ya que ella falleció en 2024 debido a una enfermedad natural.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte confirmó que una competencia ilegal (piques) entre menores de edad habría provocado el fatal accidente, donde murieron dos adolescentes y otros resultaron heridos.
El inspector Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó que el percance ocurrió cuando varios menores realizaban "piques" en vehículos propiedad de sus familiares, pese a no contar con licencia ni experiencia para conducir.