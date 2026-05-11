El recorrido de Jonathan y José antes de la tragedia en el anillo periférico de Tegucigalpa

El padre de José Manuel, quien labora en el Hospital Escuela, relató que había salido a trabajar y dejó a su hijo bajo el cuidado de la empleada doméstica. También contó que ayer domingo tenían previsto visitar el cementerio para coronar la tumba de la madre del menor por el Día de las Madres, ya que ella falleció en 2024 debido a una enfermedad natural.