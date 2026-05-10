¿Piques? Esto dijo Tránsito del accidente de adolescentes en Altos de Toncontín

Dos adolescentes perdieron la vida la noche del sábado 9 de mayo, luego de que el vehículo en el que se conducían volcara aparatosamente en el anillo periférico, a la altura de Altos de Toncontín, en la capital.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el procesamiento de la escena. Posteriormente, los cuerpos de Jonathan Alexi Palma Ríos y José Manuel Juárez Murillo (de 15 años) fueron trasladados a la morgue.
Samuel Juárez, padre de José Manuel Juárez Murillo, recordó cuando reclamó su cuerpo en la morgue la última vez que vio con vida a su hijo, la noche del sábado, horas antes del accidente, del cual ya hay un informe de las autoridades de tránsito.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que una competencia ilegal (piques) entre menores de edad habría provocado el fatal accidente, donde murieron dos adolescentes y otros resultaron heridos.
El inspector Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó que el percance ocurrió cuando varios menores realizaban "piques" en vehículos propiedad de sus familiares, pese a no contar con licencia ni experiencia para conducir.
"Definitivamente, la influencia en este caso de los padres, al cederle el vehículo a un menor de edad de 14 años, derivó en esta tragedia", expresó el oficial.
Según las investigaciones preliminares, en el hecho estuvieron involucrados dos automotores. Uno de ellos era conducido por un menor de 14 años y el otro por un adolescente de 16 años, quienes circulaban a exceso de velocidad sobre el anillo periférico.
Hernández detalló que, mientras realizaban la competencia clandestina, uno de los conductores perdió el control del vehículo, se salió de la vía, impactó contra árboles y terminó cayendo a la calzada del bulevar Comunidad Económica Europea.
En el vehículo accidentado viajaban cinco personas. Dos de los menores fallecieron producto del fuerte impacto, mientras otros ocupantes resultaron lesionados, aunque algunos salieron ilesos. Familiares de José Manuel Juárez Murillo cuando reclamaban su cuerpo en la morgue.
El vehículo, conducido por Jonathan Alexi Palma Ríos, residente en la residencial El Sauce, derribó varios árboles a su paso por el área verde del anillo periférico.
La DNTV alertó sobre el incremento de muertes en accidentes de tránsito en Honduras. En lo que va de 2026, ya se contabilizan 646 personas fallecidas en siniestros viales, de las cuales el 10 % corresponde a menores de edad.