"Mañana iremos a coronar a tu mamá": la última conversación entre Samuel y su hijo, víctima del accidente

"Solo salgo de turno a las 6:00 de la mañana y vamos a ir a coronar a su mamá", le dijo Samuel a su hijo José Manuel Juárez Murillo (de 15 años), planificando una visita al cementerio al día siguiente (hoy domingo) por el Día de la Madre. "Sí está bien, papi", le respondó José Manuel. Esa sería la última conversación entre padre e hijo.