"Mañana iremos a coronar a tu mamá": la última conversación entre Samuel y su hijo, víctima del accidente

Samuel Juárez (foto) salió de su vivienda en la residencial Francisco Morazán de la capital la noche del sábado 9 de mayo rumbo a su turno nocturno en el Hospital Escuela, sin imaginar que sería la última vez que vería a su hijo con vida.
"Solo salgo de turno a las 6:00 de la mañana y vamos a ir a coronar a su mamá", le dijo Samuel a su hijo José Manuel Juárez Murillo (de 15 años), planificando una visita al cementerio al día siguiente (hoy domingo) por el Día de la Madre. "Sí está bien, papi", le respondó José Manuel. Esa sería la última conversación entre padre e hijo.
José Manuel Juárez Murillo, Jonathan Alexi Palma Ríos y dos adolescentes más sufrieron la noche del sábado un accidente que cobró la vida de los dos menores.
El reporte premilinar indica que la camioneta Toyota Prado gris, conducida por Jonathan, volcó en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el aeropuerto Toncontín. El conductor perdió el control del vehículo, que ingresó a gran velocidad a un área verde, dio varias vueltas y terminó sobre la calle.
Familiares contaron que José Manuel salió de la vivienda sin autorización, sin que su padre lo sepa, iniciando una salida nocturna que terminaría en tragedia. El adolescente se trasladó por distintos puntos de la capital junto a otros menores en una camioneta Toyota Prado gris.
El automotor quedó destruido y con las llantas hacia arriba. José Manuel y Jonathan Alexi salieron expulsados violentamente del interior del vehículo debido al impacto.
En el lugar, equipos de emergencia confirmaron la tragedia: José Manuel y Jonathan Alexi Palma Ríos ya no presentaban signos vitales.
El vehículo, conducido sin permiso de sus padres por Jonathan Alexi Palma Ríos, residente en la residencial El Sauce, derribó varios árboles a su paso por el área verde del anillo periférico.
Las dos adolescentes que los acompañaban resultaron lesionadas, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad. Una de ellas fue trasladada al Hospital Escuela para recibir atención médica.
Los familiares de ambos jóvenes se presentaron a la morgue del Distrito Central y solo los cercanos de José Manuel Juárez Murillo brindaron declaraciones.
El recuerdo de aquella última conversación entre padre e hijo se conviertió en el dolor más profundo para Samuel Juárez.