¿De qué delitos acusan a Vaca loca, hermano del líder del Cártel del Diablo?

El comisionado Enrique Lanza confirmó que el sospechoso fue ubicado tras labores de vigilancia y patrullaje rural desarrolladas en sectores montañosos. “Esta persona fue capturada ayer, tiene 37 años y es conocido por su alias Vaca Loca". Además, detalló que el hermano de El Diablo será remitido al Poder Judicial por posesión de arma de fuego de uso prohibido y munición, asociación para delinquir y líneas de investigación por homicidio y el secuestro del pastor Óscar Núñez.