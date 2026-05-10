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¿De qué delitos acusan a Vaca loca, hermano del líder del Cártel del Diablo?

José Luis Ferrera Rodas, alias Vaca loca, fue capturado en una zona montañosa de Francisco Morazán durante un operativo policial

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En la comunidad de La Danta, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, las autoridades capturaron a uno de los integrantes del denominado cartel del Diablo, una estructura criminal ligada a múltiples hechos violentos registrados en el departamento de Yoro.

 Foto: La Prensa
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El detenido es José Luis Ferrera Rodas, de 37 años, conocido con el alias de Vaca Loca, a quien las autoridades identifican como hermano de El Diablo.

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La Vaca Loca cayó durante un operativo coordinado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y policías preventivos.

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El comisionado Enrique Lanza confirmó que el sospechoso fue ubicado tras labores de vigilancia y patrullaje rural desarrolladas en sectores montañosos. “Esta persona fue capturada ayer, tiene 37 años y es conocido por su alias Vaca Loca". Además, detalló que el hermano de El Diablo será remitido al Poder Judicial por posesión de arma de fuego de uso prohibido y munición, asociación para delinquir y líneas de investigación por homicidio y el secuestro del pastor Óscar Núñez.

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Según el informe policial, Ferrera Rodas no solo formaría parte de la estructura criminal, sino que también sería una pieza importante en la logística operativa del grupo.

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Las investigaciones apuntan a que se encargaba de brindar apoyo estratégico y resguardo armado a miembros del cartel en áreas rurales utilizadas para ocultarse de las autoridades.

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Durante la operación que derivó en su captura, los agentes encontraron un arsenal y evidencia vinculada al narcotráfico. En poder del detenido se decomisó un rifle, 19 proyectiles de uso prohibido, un chaleco táctico y 140 envoltorios con supuesta cocaína.

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Las autoridades dijeron que el operativo evitó un posible ataque contra elementos policiales que mantenían presencia en la zona. “Es la sexta persona capturada y nos estamos acercando al líder de la estructura criminal. La Vaca Loca había ingresado a la montaña para atentar contra los policías con las armas de fuego que andaba y ser soporte de su hermano”, afirmó el comisionado Enrique Lanza.

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El despliegue policial continúa en Yoro y en zonas cercanas de Francisco Morazán, donde las fuerzas de seguridad mantienen retenes, patrullajes y operaciones de búsqueda.

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José Luis Ferrera Rodas fue remitido a las instancias judiciales correspondientes en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, donde deberá responder por los delitos que se le imputan.

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