¿De qué delitos acusan a Vaca loca, hermano del líder del Cártel del Diablo?

En la comunidad de La Danta, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, las autoridades capturaron a uno de los integrantes del denominado cartel del Diablo, una estructura criminal ligada a múltiples hechos violentos registrados en el departamento de Yoro.
El detenido es José Luis Ferrera Rodas, de 37 años, conocido con el alias de Vaca Loca, a quien las autoridades identifican como hermano de El Diablo.
La Vaca Loca cayó durante un operativo coordinado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y policías preventivos.
El comisionado Enrique Lanza confirmó que el sospechoso fue ubicado tras labores de vigilancia y patrullaje rural desarrolladas en sectores montañosos. “Esta persona fue capturada ayer, tiene 37 años y es conocido por su alias Vaca Loca". Además, detalló que el hermano de El Diablo será remitido al Poder Judicial por posesión de arma de fuego de uso prohibido y munición, asociación para delinquir y líneas de investigación por homicidio y el secuestro del pastor Óscar Núñez.
Según el informe policial, Ferrera Rodas no solo formaría parte de la estructura criminal, sino que también sería una pieza importante en la logística operativa del grupo.
Las investigaciones apuntan a que se encargaba de brindar apoyo estratégico y resguardo armado a miembros del cartel en áreas rurales utilizadas para ocultarse de las autoridades.
Durante la operación que derivó en su captura, los agentes encontraron un arsenal y evidencia vinculada al narcotráfico. En poder del detenido se decomisó un rifle, 19 proyectiles de uso prohibido, un chaleco táctico y 140 envoltorios con supuesta cocaína.
Las autoridades dijeron que el operativo evitó un posible ataque contra elementos policiales que mantenían presencia en la zona. “Es la sexta persona capturada y nos estamos acercando al líder de la estructura criminal. La Vaca Loca había ingresado a la montaña para atentar contra los policías con las armas de fuego que andaba y ser soporte de su hermano”, afirmó el comisionado Enrique Lanza.
El despliegue policial continúa en Yoro y en zonas cercanas de Francisco Morazán, donde las fuerzas de seguridad mantienen retenes, patrullajes y operaciones de búsqueda.
José Luis Ferrera Rodas fue remitido a las instancias judiciales correspondientes en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, donde deberá responder por los delitos que se le imputan.