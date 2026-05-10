El trágico final de Edwin Castellanos en la primera calle de San Pedro Sula

Un joven comerciante perdió la vida la mañana de este domingo tras sufrir un brutal accidente vehicular en la primera calle de San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como Edwin Josué Muñoz Castellanos, de 30 años de edad, quien se conducía en una camioneta marca Ford al momento del percance.
De acuerdo con información preliminar, el conductor circulaba a alta velocidad por la primera calle cuando, aparentemente, no se percató de que la vía se reducía más adelante, perdiendo el control del vehículo.
Producto del despiste, la camioneta terminó impactando violentamente contra el poste de un semáforo ubicado frente a la plaza Novaprisa.
Tras el fuerte choque, Muñoz Castellanos falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el impacto.
El fatal accidente vial ocurrió en horas de la mañana de este domingo, exactamente entre la primera calle y la 9 avenida del barrio Guamilito.
Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional y personal de tránsito para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes sobre las causas exactas del accidente.
Las autoridades manejan preliminarmente la hipótesis de un posible despiste, aunque serán las diligencias técnicas las que determinarán cómo ocurrió el fatal percance.
"¡Qué pesar! Que Dios le dé mucha fortaleza a sus padres por este golpe duro", escribió, en redes sociales, Karen Castellanos, familiar del joven fallecido.
Edwin Josué Muñoz Castellanos era originario de la comunidad de El Carrizal, municipio de Concepción del Sur, Santa Bárbara.