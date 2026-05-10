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Con un rifle, municiones, chaleco antibalas y droga fue atrapado el hermano de El Diablo

La captura de José Luis Esteban Rodas se ejecutó en una zona montañosa en la comunidad de La Danta, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán

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La Policía Nacional informó sobre la captura de un integrante de la estructura criminal el cartel del Diablo durante una operación ejecutada en una zona montañosa del departamento de Francisco Morazán.
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La acción policial fue desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y policías preventivos, como parte de una intervención estratégica en la región.
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La detención se produjo en la comunidad de La Danta, municipio de El Porvenir, tras intensas labores de patrullaje rural y vigilancia en áreas de difícil acceso.
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Las autoridades detallaron que el sospechoso fue interceptado en las cercanías de un río mientras portaba indumentaria táctica y armamento de alto poder, por lo que fue capturado en flagrancia.
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El detenido fue identificado como José Luis Ferrera Rodas, un hombre de 37 años, originario del departamento de Yoro.
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De acuerdo con las investigaciones, sería una pieza clave en la logística operativa del grupo criminal en esa zona del país.
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Durante la operación, los agentes decomisaron un rifle, 19 proyectiles de uso prohibido, un chaleco táctico, 140 envoltorios con supuesta cocaína y una bolsa adicional con mayor cantidad del mismo estupefaciente.
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Asimismo, las autoridades señalaron que el capturado sería hermano de Esteban Gumercindo, alias El Diablo, identificado como uno de los cabecillas de la organización criminal que permanece prófugo de la justicia. Las autoridades ofrecen 300,000 lempiras por información de su paradero.

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Con esta detención, ya suman seis los presuntos integrantes del cartel del Diablo capturados por las autoridades. Entre los arrestados previamente figuran sujetos identificados con los alias de Puñal, Calolo, Supremo Corta Cabeza, Serrucho y El Descuartizador.
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José Luis Ferrera fue remitido al Juzgado con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, donde deberá responder por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas, porte de munición de uso prohibido y asociación para delinquir.
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