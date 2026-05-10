Empleado del IHSS era el hombre ultimado dentro de una cantina en Tegucigalpa

Un hombre fue ultimado a balazos la noche del sábado 9 de mayo en el interior de una cantina situada en la colonia Villa Cristina de Tegucigalpa.
La víctima fue identificada de manera preliminar como José Luis Álvarez, conocido popularmente con el alias de “Polo”.
De acuerdo con los reportes, varios individuos armados llegaron hasta el negocio y, sin mediar palabras, abrieron fuego directamente contra el hombre. El ataque ocurrió mientras la víctima permanecía dentro del establecimiento.
Producto de las múltiples heridas de bala, Álvarez falleció de inmediato en la escena, antes de poder recibir asistencia médica.
Testigos relataron momentos de tensión y pánico tras escucharse las detonaciones dentro del local.
Información preliminar indica que el ahora fallecido trabajaba desde hace unos 22 años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); sin embargo, se desconoce en qué área se desempeñaba.
Luego del crimen, elementos de la Policía Nacional se presentaron al lugar para asegurar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias relacionadas con el ataque armado.
Asimismo, equipos de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para tratar de esclarecer lo ocurrido y recopilar indicios que permitan identificar a los responsables del hecho violento.
Personal de Medicina Forense también acudió a la cantina para efectuar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia de ley.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado capturas vinculadas al asesinato ni han revelado información sobre las posibles causas del crimen.