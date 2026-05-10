Congreso analiza ascensos de generales y coroneles en las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras

La comisión de defensa del Congreso Nacional confirmó que ya existe un dictamen favorable para proceder con los ascensos de grado al interior de las Fuerzas Armadas de Honduras. Tras una serie de reuniones con la jefatura del Estado Mayor Conjunto y la Secretaría de Defensa Nacional, los diputados concluyeron el análisis de las hojas de vida de los oficiales, asegurando que el proceso está listo para ser sometido a votación en el pleno la próxima semana.

El dictamen, proporcionado por la institución castrense, contempla la promoción de un total de 152 oficiales que escalarán en la estructura jerárquica militar. El grupo más numeroso corresponde al ascenso de 70 capitanes que pasarán al grado de mayor, seguidos por 58 mayores que ascenderán al rango de teniente coronel, fortaleciendo así los cuadros de mando intermedio de la institución. “Analizamos las hojas de vida de cada uno de los oficiales; encontramos que hay oficiales muy preparados que finalmente llegan a ocupar el ascenso que les corresponde”, detalló Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Defensa. El proceso de revisión, que se extendió una semana adicional debido al riguroso escrutinio de los perfiles, también incluye el ascenso de 14 tenientes coroneles al grado de coronel y de nueve coroneles que alcanzarán el rango de general de brigada. Entre los ascensos más destacados figura el del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, quien es el único oficial propuesto para pasar de general de brigada a general de división, en cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos en la ley orgánica. Para el próximo martes 12 de mayo, la documentación será enviada formalmente a la Secretaría del Congreso Nacional para ser integrada en la agenda de debates.

Oficiales comprometidos con el respeto a la Constitución

Los legisladores enfatizaron que el análisis busca identificar oficiales comprometidos con el respeto a la Constitución y alejados de intereses partidarios, con el fin de garantizar la profesionalización de la institución y evitar que se repitan episodios de proselitismo político dentro de los cuarteles. “Seguiremos trabajando de la mano con ellos para que los hechos de 2025, donde el jefe de las Fuerzas Armadas se politizó, no vuelvan a ocurrir en nuestro país”, puntualizó Bertrand. En cuanto al respaldo político, se prevé que el proyecto cuente con amplio consenso en el hemiciclo. La iniciativa ya cuenta con las firmas de representantes de diversas bancadas dentro de la comisión, incluidos diputados del Partido Liberal como Jorge Cálix, Saraí Espinal y Rashid Mejía, lo que fortalecería el respaldo político para su aprobación en el pleno.