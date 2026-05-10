Contraplano Films se estrena con corto inspirado en el Día de la Madre

San Pedro Sula, Cortés

Un grupo de jóvenes universitarios hondureños decidió apostar por el cine nacional sin más respaldo que su pasión por contar historias. Así nace Contraplano Films, una productora independiente creada por estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula (Usap) que busca abrirse camino en la industria audiovisual del país con el estreno de su primer cortometraje. La iniciativa surge del amor al arte, la producción cinematográfica y el deseo de demostrar que en Honduras existe talento joven dispuesto a crear cine con identidad propia, aun sin apoyo económico ni fines de lucro.

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Un cortometraje con intención

El cortometraje Día de La Madre, dirigido y producido por Gabriel Juárez, presenta una propuesta íntima y emocional, incluso, un tanto macabra, sobre la contraparte de muchas mujeres que no tuvieron la oportunidad de ser mamás. La historia gira en torno a José y Valeria, quienes, tras una celebración del Día de la Madre diferente a la de otras familias, protagonizan una intensa discusión observada desde la peculiar perspectiva de una muñeca de porcelana. Cuentan una historia inusual, pero, a la vez, una con la cual muchos podrían llegar a sentirse identificados.



"El dream team", personas apasionadas que buscan hacer del cine hondureño, algo más que 'amateurs con cámara'

El guion fue escrito por Mariangel Frazer y Rosely Villatoro, mientras que la dirección de fotografía estuvo a cargo de Kevin Cruz. El elenco principal lo conforman Edgardo Guillén en el papel de José y Shelsea Álvarez como Valeria.

El equipo técnico también incluye a Kimberly Torrez como asistente de dirección; Darwing Gomez en asistencia de cámara; Ana Calona en dirección de arte; Jorge Bustillo en producción; Dulce Flores en casting; además de Ledis Vásquez y Elías Flores en accesorios. En el área de sonido y colorización participó Mario Guzmán, mientras que Jennifer Castillo lideró el marketing y Diego Burgos trabajó en iluminación.



Un paso más para el cine independiente en Honduras