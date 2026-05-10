Ceibeños coronaron a sus reinas en el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval

La ciudad de La Ceiba celebró la noche de ayer sábado el acto de coronación que marca el inicio de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.
Durante la ceremonia, se procedió a la coronación de las nuevas soberanas: Destereen Gonzales reina del carnaval y Kimberly Rosales reina de la Feria Isidra, junto a las reinas infantiles Solangel Stephania Ponce y Julia Reyes.
De igual forma, la ciudad reconoció la trayectoria de los ciudadanos Marco Tulio Funez Reyes y Veronica Brown, quienes recibieron sus bandas como mariscales de la festividad.
El alcalde ceibeño Bader Dip junto a su esposa Nilia Romero engalanaron el evento de reinado e invitaron a todo el pueblo hondureño y turistas extranjeros a disfrutar de la amplia agenda cultural y festiva que recién comienza en el marco de la Feria Isidra.
La feria inicia con los carnavalitos desde este 15 de mayo y se cierran con broche de oro el sábado 23 de mayo con el Gran Carnaval Internacional de la Amistad.
Este año los artistas internacionales Farruko y La Makina amenizaron la fiesta carnavalesca, junto a varios grupos musicales nacionales a lo largo y ancho de la avenida San Isidro.