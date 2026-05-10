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Ceibeños coronaron a sus reinas en el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval

La feria inicia con los carnavalitos desde este 15 de mayo y se cierran con broche de oro el sábado 23 de mayo con el Gran Carnaval Internacional de la Amistad

Ceibeños coronaron a sus reinas en el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval

Momento de la coronación de las reinas de la feria.
La Ceiba.

La ciudad de La Ceiba celebró la noche de ayer sábado el acto de coronación que marca el inicio de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.

Durante la ceremonia, se procedió a la coronación de las nuevas soberanas: Destereen Gonzales reina del carnaval y Kimberly Rosales reina de la Feria Isidra, junto a las reinas infantiles Solangel Stephania Ponce y Julia Reyes.

De igual forma, la ciudad reconoció la trayectoria de los ciudadanos Marco Tulio Funez Reyes y Veronica Brown, quienes recibieron sus bandas como mariscales de la festividad.

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El alcalde ceibeño Bader Dip junto a su esposa Nilia Romero engalanaron el evento de reinado e invitaron a todo el pueblo hondureño y turistas extranjeros a disfrutar de la amplia agenda cultural y festiva que recién comienza en el marco de la Feria Isidra.

La feria inicia con los carnavalitos desde este 15 de mayo y se cierran con broche de oro el sábado 23 de mayo con el Gran Carnaval Internacional de la Amistad.

Este año los artistas internacionales Farruko y La Makina amenizaron la fiesta carnavalesca, junto a varios grupos musicales nacionales a lo largo y ancho de la avenida San Isidro.

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Redacción La Prensa
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