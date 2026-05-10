Ceibeños coronaron a sus reinas en el inicio de la Feria Isidra y Gran Carnaval

La Ceiba.

La ciudad de La Ceiba celebró la noche de ayer sábado el acto de coronación que marca el inicio de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.

Durante la ceremonia, se procedió a la coronación de las nuevas soberanas: Destereen Gonzales reina del carnaval y Kimberly Rosales reina de la Feria Isidra, junto a las reinas infantiles Solangel Stephania Ponce y Julia Reyes.

De igual forma, la ciudad reconoció la trayectoria de los ciudadanos Marco Tulio Funez Reyes y Veronica Brown, quienes recibieron sus bandas como mariscales de la festividad.