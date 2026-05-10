Salud inicia pago de salarios atrasados a médicos descentralizados

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades detallaron el desembolso de 245.9 millones de lempiras , destinados al pago correspondiente a los meses de enero y abril para un total de 3,702 médicos que trabajan bajo gestores descentralizados.

La Secretaría de Salud aseguró que ya inició el pago de salarios pendientes al personal sanitario que labora en el sistema descentralizado.

El pago se ejecuta en 22 instituciones distribuidas en nueve regiones sanitarias del país, donde los médicos laboran bajo este modelo que permite ampliar la cobertura de servicios en comunidades, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Los pagos se realizaron al personal que trabaja en las regiones de Copán, Comayagua, Colón, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Lempira y La Paz.

Con este desembolso, Salud aseguró que avanza en la normalización de pagos y en la estabilidad del personal sanitario. Además, reiteró que continuará gestionando los recursos necesarios para garantizar la operatividad del sistema y evitar nuevas acumulaciones de deuda en el sector.

Aunque las autoridades de Salud llegaron a un acuerdo con el Colegio Médico de Honduras (CMH) para restablecer los servicios en hospitales y centros asistenciales, representantes del gremio denunciaron en varias ocasiones que aún no se acreditaban los salarios a médicos que laboran en organizaciones no gubernamentales o alcaldías mediante convenios establecidos con la Sesal.

Estas dificultades han sido recurrentes en el sistema descentralizado. Por ello, Samuel Santos, presidente del CMH, indicó que es necesario que la Sesal defina quién es el patrono del personal de salud que trabaja bajo esa modalidad.