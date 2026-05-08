Honduras e Israel impulsan cooperación en seguridad y agricultura

San José, Costa Rica.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, sostuvo este viernes una reunión con Isaac Herzog, presidente de Israel, en la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en San José, Rica. El encuentro se desarrolló durante la gira oficial que realiza Herzog por Panamá y Costa Rica, según informó la Embajada de Israel en Honduras mediante un comunicado oficial emitido este 8 de mayo. Durante la reunión, ambos mandatarios conversaron sobre temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y las oportunidades de cooperación entre Honduras e Israel en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social.

Las autoridades destacaron el interés mutuo de continuar impulsando iniciativas orientadas a la innovación, la inversión y el crecimiento económico, así como proyectos enfocados en mejorar el bienestar de la población de ambos países. Uno de los principales puntos abordados fue la cooperación en sectores como seguridad, salud y agricultura. De acuerdo con la representación diplomática israelí, Israel ha compartido experiencia técnica y conocimientos especializados mediante convenios, programas de capacitación y transferencia tecnológica dirigidos a fortalecer capacidades en Honduras.