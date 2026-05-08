Honduras e Israel impulsan cooperación en seguridad y agricultura

Nasry Asfura, presidente de Honduras, sostuvo este viernes una reunión con Isaac Herzog, presidente de Israel, en la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en San José, Rica.
El encuentro se desarrolló durante la gira oficial que realiza Herzog por Panamá y Costa Rica, según informó la Embajada de Israel en Honduras mediante un comunicado oficial emitido este 8 de mayo.
Durante la reunión, ambos mandatarios conversaron sobre temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y las oportunidades de cooperación entre Honduras e Israel en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social.
Las autoridades destacaron el interés mutuo de continuar impulsando iniciativas orientadas a la innovación, la inversión y el crecimiento económico, así como proyectos enfocados en mejorar el bienestar de la población de ambos países.
Uno de los principales puntos abordados fue la cooperación en sectores como seguridad, salud y agricultura. De acuerdo con la representación diplomática israelí, Israel ha compartido experiencia técnica y conocimientos especializados mediante convenios, programas de capacitación y transferencia tecnológica dirigidos a fortalecer capacidades en Honduras.
Según el comunicado, los programas conjuntos han contribuido al fortalecimiento de la seguridad nacional, la atención sanitaria y la optimización de procesos agrícolas, con impacto en distintas comunidades hondureñas y en iniciativas de desarrollo sostenible.
La reunión también dio continuidad a los acercamientos sostenidos entre ambos gobiernos desde el encuentro realizado el pasado 18 de enero en Israel, cuando Asfura y Herzog dialogaron sobre proyectos de cooperación y oportunidades de apoyo en áreas estratégicas para Honduras.
La Embajada de Israel en Honduras señaló que el encuentro reafirma los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, además del compromiso de mantener una agenda conjunta enfocada en el desarrollo y la generación de oportunidades para sus ciudadanos.