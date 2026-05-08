Nasry Asfura y Bernardo Arévalo abordan comercio y seguridad en reunión bilateral

Nasry Asfura, presidente de Honduras, sostuvo este viernes una reunión bilateral con el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, en medio de la toma de posesión de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, celebrada en la ciudad de San José.
Durante el encuentro, ambos gobernantes abordaron temas relacionados con el fortalecimiento del comercio regional, la atracción de inversiones y la integración centroamericana, en medio de los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región.
La reunión también sirvió para intercambiar perspectivas sobre cooperación en materia energética, seguridad y generación de empleo, áreas consideradas prioritarias para Honduras y Guatemala debido a su impacto en el desarrollo y la estabilidad regional.
Según información oficial, los mandatarios discutieron proyectos estratégicos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países, además de impulsar iniciativas conjuntas que permitan fortalecer la cooperación bilateral.
El presidente hondureño destacó la importancia de mantener relaciones cercanas entre las naciones centroamericanas para enfrentar problemas comunes como la migración irregular, la inseguridad y las dificultades económicas.
El presidente Nasry Asfura, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon ) , en el marco de la toma de posesión de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la ciudad de San José.— Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) May 8, 2026
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“Seguimos construyendo puentes de cooperación y confianza con nuestros países hermanos”, expresó Asfura tras la reunión, reiterando el compromiso de Honduras con el diálogo y el desarrollo regional.
Por su parte, Guatemala mantiene una agenda enfocada en ampliar los mecanismos de integración regional y fortalecer alianzas políticas y comerciales con los países vecinos, especialmente en temas de infraestructura y energía.
La reunión entre ambos presidentes se desarrolló en el contexto de los actos oficiales por la investidura de Laura Fernández Delgado como nueva presidenta de Costa Rica, evento que reunió a líderes y representantes de distintos países de la región.