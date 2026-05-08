Nasry Asfura y Bernardo Arévalo abordan comercio y seguridad en reunión bilateral

San José, Costa Rica.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, sostuvo este viernes una reunión bilateral con el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, en medio de la toma de posesión de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, celebrada en la ciudad de San José.

Durante el encuentro, ambos gobernantes abordaron temas relacionados con el fortalecimiento del comercio regional, la atracción de inversiones y la integración centroamericana, en medio de los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región.

La reunión también sirvió para intercambiar perspectivas sobre cooperación en materia energética, seguridad y generación de empleo, áreas consideradas prioritarias para Honduras y Guatemala debido a su impacto en el desarrollo y la estabilidad regional.