Hondureño recupera su libertad tras ser arrestado por ICE al llegar a EEUU para ver a su bebé

Texas, Estados Unidos.

Contreras, beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), había sido arrestado inicialmente a comienzos de este año cuando acudió a una oficina migratoria para renovar su permiso de permanencia en Estados Unidos.

Tras varios meses marcados por procesos migratorios, deportación y una segunda captura, finalmente pudo reunirse con su familia y conocer a su hijo recién nacido .

El hondureño José Contreras Díaz recuperó el 7 de mayo su libertad luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en el centro de detención Port Isabel, en Texas.

En lugar de completar el trámite, fue detenido por agentes migratorios y posteriormente deportado a Honduras.

El hondureño llegó a Estados Unidos siendo un niño y creció en territorio estadounidense junto a su familia. Aunque existen versiones distintas sobre la edad exacta en la que ingresó al país, organizaciones que acompañan su caso señalan que pasó la mayor parte de su vida en Texas bajo las protecciones otorgadas por DACA.

Tras su deportación, la Administración del presidente Donald Trump le concedió libertad condicional para regresar a Estados Unidos. Contreras abordó un vuelo con destino a Texas con la expectativa de reencontrarse con sus seres queridos y conocer por primera vez a su hijo de apenas dos meses.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto volvió a ser detenido por agentes de inmigración, según denunció la organización FWD.us. La captura ocurrió poco antes de que pudiera reunirse con su familia y, de acuerdo con sus representantes legales, no se le brindó una explicación clara sobre los motivos de la nueva detención.

La defensa del hondureño presentó un recurso de hábeas corpus para cuestionar la legalidad del arresto y solicitar su liberación inmediata. Stacy Tolchin, abogada de Contreras, sostuvo que el Gobierno estadounidense había asumido un compromiso al autorizar su regreso temporal al país y que detenerlo nuevamente contradecía esa decisión.

Todd Schulte, presidente de FWD.us, afirmó que el caso refleja las dificultades que enfrentan muchos jóvenes amparados bajo DACA.

“José necesita ser liberado de inmediato. Tiene un hijo que no conoce y una familia que ya ha pagado un precio insoportable”, expresó la organización en un comunicado previo a la liberación del hondureño.

El caso de José Contreras ocurre en medio de nuevas tensiones legales sobre el futuro de DACA. Recientemente, la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que contar con este beneficio no es suficiente para frenar automáticamente una deportación, una decisión que ha generado preocupación entre miles de jóvenes migrantes conocidos como “soñadores” en Estados Unidos.