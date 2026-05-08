Ataque armado en Roatán deja dos víctimas mortales

Roatán, Islas de la Bahía.

La noche de ayer jueves un ataque perpetrado por sicarios en el barrio Los Fuertes de Roatán, Islas de la Bahía, cobró la vida de dos personas, una de ellas víctima colateral del suceso. Según informes preliminares, el objetivo del atentado era el joven Jeison Mejía (de 20 años de edad). Mejía se encontraba en una calle del sector cuando fue interceptado por hombres armados que se conducían en una motocicleta.

Los sujetos abrieron fuego contra él, dejándolo sin vida de manera instantánea sobre el pavimento. La ráfaga de disparos alcanzó al señor IH30517609(de 62 años de edad) quien se encontraba en las cercanías en el momento del ataque. Informes de testigos indican que el señor Holland "estaba en el lugar y la hora equivocada" cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. Aún con signos vitales, Holland fue trasladado de emergencia al hospital Satuyé; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas más tarde debido a la gravedad de la herida.