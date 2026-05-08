Nueva política en EEUU: miles podrían perder su pasaporte por deudas

Washigton, Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzará a revocar, a partir de este viernes, los pasaportes estadounidenses de padres que mantengan deudas significativas por manutención infantil impaga, como parte de una ampliación de una política federal orientada a reforzar el cumplimiento de estas obligaciones. Según informó la entidad este jueves, la primera fase de la medida estará dirigida a personas que adeuden 100.000 dólares o más, lo que afectaría inicialmente a unos 2.700 titulares de pasaporte, de acuerdo con datos suministrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). La política, sin embargo, será ampliada próximamente para incluir a padres con deudas superiores a 2.500 dólares, el umbral establecido por una ley federal de 1996 que, según el propio Departamento de Estado, ha sido aplicada de manera limitada.

Hasta ahora, esta sanción se aplicaba principalmente a quienes intentaban renovar su pasaporte. Con el nuevo procedimiento, el HHS notificará al Departamento de Estado sobre todos los casos de atrasos superiores a 2.500 dólares, lo que permitirá revocar pasaportes vigentes de manera proactiva. “Estamos ampliando una práctica de sentido común que demostró ser efectiva para lograr que quienes deben manutención infantil paguen sus deudas”, declaró Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares. Namdar agregó que quienes regularicen su situación podrán recuperar este derecho. “Una vez que estos padres resuelvan sus deudas, podrán volver a disfrutar del privilegio de tener un pasaporte estadounidense”, señaló.

Miles podrían verse afectados

Al 7 de mayo, las autoridades no habían precisado cuántos ciudadanos con pasaporte vigente superan la deuda mínima de 2.500 dólares, ya que el HHS aún recopila información de agencias estatales. Funcionarios indicaron que la cifra podría ascender a muchos miles más. El Departamento de Estado aseguró que, desde que anunció la ampliación del programa el pasado 10 de febrero, cientos de padres habrían comenzado a resolver sus deudas con autoridades estatales. “Aunque no podemos confirmar una relación causal en todos esos casos, tomamos esta medida precisamente para impulsar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y por la ley estadounidense”, indicó la institución.

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