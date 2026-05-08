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Viernes cálido en mayoría de zonas de Honduras

Ante las altas temperaturas, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de precaución

Viernes cálido en mayoría de zonas de Honduras

Fotografía que muestra bruma ocasionada por incendios forestales esta semana en Tegucigalpa.

Fotografía: EFE
Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes continuará el ambiente cálido y seco en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas que alcanzarán hasta los 40 grados centígrados en la zona sur del país.

Según el pronosticador de turno, Jeffrey Flores, los departamentos de Choluteca y Valle registrarán los niveles más altos de calor, mientras que Cortés y Santa Bárbara también experimentarán temperaturas elevadas de hasta 38 grados.

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Además, se prevé un ambiente caluroso en regiones como Colón, Olancho, Yoro y Lempira, donde los termómetros podrían llegar a los 35 grados centígrados. En contraste, Intibucá presentará las condiciones más frescas, con temperaturas mínimas de hasta 16 grados.

Copeco detalló que las condiciones marítimas permanecerán estables, con oleaje de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

La institución también indicó que Honduras se encuentra bajo la fase de luna llena. La salida del sol se registró a las 5:24 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:07 de la tarde.

Ante las altas temperaturas, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de precaución, especialmente durante las horas de mayor intensidad del calor.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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