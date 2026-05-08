Viernes cálido en mayoría de zonas de Honduras

Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este viernes continuará el ambiente cálido y seco en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas que alcanzarán hasta los 40 grados centígrados en la zona sur del país. Según el pronosticador de turno, Jeffrey Flores, los departamentos de Choluteca y Valle registrarán los niveles más altos de calor, mientras que Cortés y Santa Bárbara también experimentarán temperaturas elevadas de hasta 38 grados.

Además, se prevé un ambiente caluroso en regiones como Colón, Olancho, Yoro y Lempira, donde los termómetros podrían llegar a los 35 grados centígrados. En contraste, Intibucá presentará las condiciones más frescas, con temperaturas mínimas de hasta 16 grados. Copeco detalló que las condiciones marítimas permanecerán estables, con oleaje de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Continúan las condiciones secas y temperaturas cálidas y presencia de humo en el país, no obstante, en horas de la tarde la humedad del océano Pacífico producirá chubascos débiles aislados para la zona occidental, mientras que, el viento del este proveniente del mar Caribe... pic.twitter.com/EGpEdeuZGW — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 8, 2026