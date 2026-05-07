DPI localiza vehículos usados en crimen de madre e hijo frente al JTR en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) localizó dos vehículos que habrían sido utilizados por los responsables del asesinato de madre e hijo ocurrido frente al instituto José Trinidad Reyes (JTR), en San Pedro Sula.

El subcomisionado César Ruiz, jefe de la DPI, informó que uno de los automóviles encontrados es un Toyota Corolla negro sin placas, en el que supuestamente se transportaban el sicario y otro individuo antes del ataque armado.

El vehículo fue hallado la noche del miércoles como parte de las diligencias investigativas desarrolladas tras el doble crimen.

El segundo automotor localizado es un Suzuki blanco propiedad de una empresa del sector construcción, encontrado abandonado a pocas cuadras de la escena del crimen el mismo día del atentado.

Según las investigaciones preliminares, este último habría sido utilizado por el atacante para escapar luego de despojar a punta de pistola a un conductor que transitaba por la zona.

El crimen ocurrió la tarde del martes en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, cuando Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años, y su madre, Isidora Padilla Cardona, de 72, se conducían en un vehículo.