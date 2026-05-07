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DPI localiza vehículos usados en crimen de madre e hijo frente al JTR en San Pedro Sula

La DPI halló dos vehículos que habrían sido usados por los responsables del asesinato de madre e hijo frente al instituto José Trinidad Reyes, en SPS.

DPI localiza vehículos usados en crimen de madre e hijo frente al JTR en San Pedro Sula

Toyota Corolla negro sin placas supuestamente utilizado por el sicario.
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) localizó dos vehículos que habrían sido utilizados por los responsables del asesinato de madre e hijo ocurrido frente al instituto José Trinidad Reyes (JTR), en San Pedro Sula.

Madre e hijo son las personas acribilladas frente al JTR de San Pedro Sula

El subcomisionado César Ruiz, jefe de la DPI, informó que uno de los automóviles encontrados es un Toyota Corolla negro sin placas, en el que supuestamente se transportaban el sicario y otro individuo antes del ataque armado.

El vehículo fue hallado la noche del miércoles como parte de las diligencias investigativas desarrolladas tras el doble crimen.

El segundo automotor localizado es un Suzuki blanco propiedad de una empresa del sector construcción, encontrado abandonado a pocas cuadras de la escena del crimen el mismo día del atentado.

Según las investigaciones preliminares, este último habría sido utilizado por el atacante para escapar luego de despojar a punta de pistola a un conductor que transitaba por la zona.

El crimen ocurrió la tarde del martes en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, cuando Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años, y su madre, Isidora Padilla Cardona, de 72, se conducían en un vehículo.

El presunto sicario

Suzuki blanco propiedad de una empresa del sector construcción.

Suzuki blanco propiedad de una empresa del sector construcción.


De acuerdo con los reportes policiales, ambos fueron interceptados y atacados a balazos por un individuo armado.

Sarmiento Padilla era un emprendedor dedicado al rubro de la zapatería, según información proporcionada por las autoridades.

Como parte de las investigaciones, la DPI divulgó el retrato hablado del presunto sicario, quien sería integrante de una estructura criminal.

Hasta el momento, la Policía no ha confirmado el móvil del doble asesinato ni reporta personas capturadas por el caso.

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Redacción La Prensa
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