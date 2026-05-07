Video del momento en el que sicario ataca a abogado cuando regresaba con su hija de la escuela

Carabayllo, Perú

El momento exacto en el que un sicario le dispara a Eder Santos cuando regresaba con su hija de la escuela fue captado por las cámaras de videovigilancia del distrito de Carabayllo en Lima, Perú.

El ataque contra Eder Alexander Santos Olascoaga, de 39 años y conocido con el alias de “Pichón”, ocurrió en la cuadra 6 de la calle Túpac Amaru, en el sector de Torreblanca.

La escena, captada por cámaras de seguridad, muestra al menor de aproximadamente cinco años corriendo tras ver a su padre caer herido en la calle. Testigos y la Policía Nacional indicaron que la víctima recibió al menos ocho disparos en una zona transitada, ante la presencia de vecinos y comerciantes.

El sicario, que vestía casco de motocicleta y un casco verde, se acercó a pie y abrió fuego directamente contra Santos Olascoaga.

En el ataque se escucharon entre ocho y nueve disparos, en presencia de la menor, quien resultó ilesa pero quedó en estado de shock.

Durante el atentado, un vecino de la zona también resultó herido por una bala perdida.

Tras el ataque, Eder Santos fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde su estado fue reportado como crítico y de pronóstico reservado.

Según las primeras investigaciones, el caso estaría vinculado a presuntos nexos con la red criminal de “El Jorobado” o la banda “Los Sanguinarios de la Construcción”.

Las autoridades manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas relacionado con el cobro de cupos en el sector de construcción civil.