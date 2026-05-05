Madre e hijo son las personas acribilladas frente al JTR de San Pedro Sula

Ismael Fabio Sarmiento Padilla y su madre, doña Fausta, son las dos personas acribilladas al mediodía de este martes frente al JTR de San Pedro Sula.
El violento ataque armado se registró en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula.
El vehículo Honda Civic color azul presenta múltiples perforaciones de bala en los vidrios del lado del conductor, del copiloto y en la parte trasera.
Una tercera persona resultó ilesa durante el ataque y fue atendida por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 en el lugar.
La Policía Nacional acordonó la escena para resguardar evidencias, mientras se esperaba la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente.