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Madre e hijo son las personas acribilladas frente al JTR de San Pedro Sula

Un ataque armado dejó dos personas muertas frente al JTR de San Pedro Sula, donde un hombre y su madre fueron acribillados a plena luz del día en la colonia San Carlos de Sula.

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Ismael Fabio Sarmiento Padilla y su madre, doña Fausta, son las dos personas acribilladas al mediodía de este martes frente al JTR de San Pedro Sula.
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El violento ataque armado se registró en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula.
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El vehículo Honda Civic color azul presenta múltiples perforaciones de bala en los vidrios del lado del conductor, del copiloto y en la parte trasera.
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Una tercera persona resultó ilesa durante el ataque y fue atendida por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 en el lugar.

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La Policía Nacional acordonó la escena para resguardar evidencias, mientras se esperaba la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente.
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