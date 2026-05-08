Decomisan casi 3,900 galones de gasolina vinculada a contrabando en La Mosquitia

La Fuerza Naval de Honduras informó este viernes sobre el decomiso de aproximadamente 3,900 galones de gasolina encontrados en la zona de los cayos de La Mosquitia, durante operaciones de vigilancia marítima e inteligencia ejecutadas por unidades de superficie en el Caribe del país.
De acuerdo con el reporte preliminar, las autoridades localizaron 260 bidones con combustible, presuntamente almacenados para actividades vinculadas al contrabando y otras operaciones ilícitas en la región.
El hallazgo se produjo como parte de patrullajes orientados al combate del crimen organizado en rutas marítimas estratégicas.
Según información de inteligencia, detrás del cargamento existiría una red dedicada al contrabando de combustible, con el objetivo de evadir el pago de impuestos y controles establecidos por las autoridades hondureñas, además de abastecer operaciones criminales en la zona costera.
Las investigaciones apuntan a que este combustible sería utilizado por estructuras delictivas que operan en La Mosquitia, Colón, Atlántida y Cortés, principalmente para suministrar embarcaciones rápidas conocidas como “go-fast”, frecuentemente señaladas en operaciones de narcotráfico marítimo.
Estas lanchas de alta velocidad son utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de drogas hacia Norteamérica, aprovechando corredores marítimos del Caribe que históricamente han sido identificados como rutas del narcotráfico internacional.
El decomiso ocurre en medio del incremento en los precios de los combustibles, una situación que ha elevado los costos para transportistas, pescadores y ciudadanos en general.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas a este caso ni detalles sobre el origen exacto del combustible decomisado.
Se espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables de la operación logística detectada en la zona.
La Fuerza Naval mantiene operativos de vigilancia en el litoral atlántico como parte de las acciones para frenar actividades relacionadas con el narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales que utilizan aguas hondureñas como ruta de movilización.