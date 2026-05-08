"¿Por qué no fui yo, mamita?": desgarradora escena en Cofradía tras accidente mortal

Una mujer de 54 años murió atropellada la mañana de este viernes en la carretera CA-4 (San Pedro Sula a occidente), cerca del desvío hacia la colonia La Pita, en Cofradía.
La víctima fue identificada como Carmen Hernández López, quien fue embestida por un bus amarillo de la ruta Vida Nueva-San Pedro Sula. De acuerdo con testigos, el cuerpo de la mujer habría quedado atrapado en las llantas traseras de la unidad, lo que provocó su muerte inmediata.
El hecho generó consternación entre las personas que se encontraban en la zona. Algunos ciudadanos cubrieron el cuerpo con una sábana mientras esperaban la llegada de las autoridades de Medicina Forense y de la Policía Nacional.
Minutos después del accidente, familiares de la víctima llegaron al lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor. Uno de sus hijos, visiblemente afectado, se lanzó al pavimento y tomó la mano de su madre mientras expresaba entre lágrimas: “¿Por qué no fui yo?, ¿por qué tuviste que ser vos, mamita?”.
También se reportó la llegada de la madre de la fallecida, quien al ver la escena sufrió una crisis emocional y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Un testigo del hecho relató que la mujer cruzaba muy cerca de la parte frontal del autobús cuando ocurrió el impacto. Según su versión, el conductor habría reanudado la marcha en el momento en que la víctima aún transitaba por el área.
“El chofer vio que los pasajeros ya habían subido y arrancó la unidad. La señora venía pasando y lamentablemente se la llevó”, explicó a medios. De forma preliminar, las autoridades informaron que el conductor fue trasladado a una posta policial para ser investigado y establecer posibles responsabilidades en el accidente.
Los accidentes viales continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en el país. Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), entre el 1 de enero y el 28 de abril de 2026 se registraron 5,257 accidentes de tránsito, que dejaron al menos 602 personas fallecidas.