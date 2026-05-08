"¿Por qué no fui yo, mamita?": desgarradora escena en Cofradía tras accidente mortal

También se reportó la llegada de la madre de la fallecida, quien al ver la escena sufrió una crisis emocional y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Un testigo del hecho relató que la mujer cruzaba muy cerca de la parte frontal del autobús cuando ocurrió el impacto. Según su versión, el conductor habría reanudado la marcha en el momento en que la víctima aún transitaba por el área.