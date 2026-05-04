Asfura viaja a Estados Unidos para atraer inversión y luego a Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, inició este lunes una gira internacional que lo llevará primero a Estados Unidos y posteriormente a Costa Rica, como parte de una agenda enfocada en inversión y relaciones diplomáticas. La primera escala del mandatario es la ciudad de Los Ángeles, donde participará en un encuentro con inversionistas organizado por el Instituto Milken, un centro de pensamiento económico con presencia global. Antes de salir del país, Asfura explicó que su participación en este foro busca posicionar a Honduras como un destino atractivo para el capital extranjero.

“Vamos a una reunión a Los Ángeles, invitado por el Centro del Instituto Milken (...) a traer buenas noticias para Honduras, para inversión”, manifestó. Durante el evento, el gobernante tiene previsto exponer "cuál es la situación de Honduras, cómo vamos, qué inversiones son las que estamos haciendo (...) para que la gente pueda venir a invertir”.