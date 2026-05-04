Asfura viaja a Estados Unidos para atraer inversión y luego a Costa Rica

Nasry Asfura, presidente de Honduras, inició este lunes una gira internacional que lo llevará primero a Estados Unidos y posteriormente a Costa Rica, como parte de una agenda enfocada en inversión y relaciones diplomáticas.
La primera escala del mandatario es la ciudad de Los Ángeles, donde participará en un encuentro con inversionistas organizado por el Instituto Milken, un centro de pensamiento económico con presencia global.
Antes de salir del país, Asfura explicó que su participación en este foro busca posicionar a Honduras como un destino atractivo para el capital extranjero.
“Vamos a una reunión a Los Ángeles, invitado por el Centro del Instituto Milken (...) a traer buenas noticias para Honduras, para inversión”, manifestó.
Durante el evento, el gobernante tiene previsto exponer "cuál es la situación de Honduras, cómo vamos, qué inversiones son las que estamos haciendo (...) para que la gente pueda venir a invertir”.
Además de promover inversiones, el presidente señaló que aprovechará el espacio para explorar alternativas de financiamiento ante compromisos económicos próximos, como el vencimiento de un bono soberano por 700 millones de dólares en 2027.
Parte de ese enfoque estará orientado a fortalecer proyectos energéticos, especialmente en transmisión y distribución eléctrica, en línea con los compromisos adquiridos con organismos internacionales.
Además, Asfura destacó que su administración avanza en la entrega de maquinaria a los gobiernos locales, una medida que, según dijo, permitirá mejorar la ejecución de obras comunitarias. “Ya va a empezar a venir la maquinaria (...) para atenderlos y puedan desarrollar sus municipios”.
Tras concluir su agenda en Estados Unidos, el mandatario viajará a Costa Rica para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa Laura Fernández Delgado.
El jefe de Estado adelantó que este espacio también será aprovechado para sostener encuentros con otros líderes de la región.
Asimismo, Asfura mencionó factores externos que han impactado las finanzas del país, como el aumento en los precios de los combustibles. “No estamos viendo para atrás, estamos viendo para delante, para servir”.