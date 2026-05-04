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Tirotean a joven cuando se conducía en su carro en San Pedro Sula

Un joven resultó herido a balazos al mediodía de este lunes en la colonia Serán de San Pedro Sula, cuando se conducía en un vehículo que recibió múltiples impactos de bala

Tirotean a joven cuando se conducía en su carro en San Pedro Sula

Vehículo negro en el que se conducía el joven tiroteado.

 Foto: DIARIO LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Un joven fue tiroteado al mediodía de este lunes mientras se conducía en un vehículo turismo color negro en la colonia Serán de San Pedro Sula.

El conductor, quien se transportaba en un Hyundai Elantra, con placas HBC1339, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial con varias heridas de bala.

Agentes de la DPI realizan las primeras diligencias en la escena.

Agentes de la DPI realizan las primeras diligencias en la escena.

 (Foto: DIARIO LA PRENSA)

El carro presentaba al menos diez impactos de proyectil en el lado del conductor, evidenciando la magnitud del ataque armado.

Trabajadores de la construcción que se encontraban en las cercanías del lugar relataron que escucharon más de diez detonaciones de arma de fuego; sin embargo, señalaron que no se acercaron a la escena debido al riesgo que representaba la situación.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones del hecho, mientras el vehículo quedó a un costado de la calle.

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Redacción La Prensa
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