Tirotean a joven cuando se conducía en su carro en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El conductor, quien se transportaba en un Hyundai Elantra, con placas HBC1339, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial con varias heridas de bala.

Un joven fue tiroteado al mediodía de este lunes mientras se conducía en un vehículo turismo color negro en la colonia Serán de San Pedro Sula.

El carro presentaba al menos diez impactos de proyectil en el lado del conductor, evidenciando la magnitud del ataque armado.

Trabajadores de la construcción que se encontraban en las cercanías del lugar relataron que escucharon más de diez detonaciones de arma de fuego; sin embargo, señalaron que no se acercaron a la escena debido al riesgo que representaba la situación.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones del hecho, mientras el vehículo quedó a un costado de la calle.