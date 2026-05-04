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Lo que dice la carta que El Chapo Guzmán envió a la corte de EEUU

El Chapo Guzmán envió una carta a una corte de Estados Unidos, donde pide extradición y cuestiona su condena

Lo que dice la carta que El Chapo Guzmán envió a la corte de EEUU

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo.

 Foto: redes sociales
Nueva York, Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, volvió a solicitar su extradición a México mediante cartas enviadas a un tribunal federal de Estados Unidos, en las que cuestiona su condena y el proceso judicial en su contra.

Primera carta recibida por autoridades estadounidenses

En una de las misivas, escrita a mano el 23 de abril y divulgada por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York el 1 de mayo, Guzmán expresa abiertamente su intención de salir del país. “Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación de extradición de regreso a México”, señala en el documento.

El Chapo Guzmán exige nuevo juicio y su extradición a México

El exlíder del Cártel de Sinaloa sostiene que ha insistido en denunciar irregularidades en su proceso. “Hoy he escrito varias cartas sobre la imparcialidad de mi apelación (...) para obtener un trato igualitario ante la ley”, agrega.

Lo que dice la carta que El Chapo Guzmán envió a la corte de EEUU

En el mismo escrito, asegura que durante su juicio no se valoraron pruebas relevantes. “Daba constancia de la violación (...) sobre la evidencia contundente que no fue aprobada y determinó la desestimación de su caso”, indica en la carta.

Guzmán también menciona la posibilidad de un nuevo juicio y un eventual acuerdo entre países. “Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio, y también que las partes de ambos países puedan coordinar políticas para facilitar mi regreso a mi país”, afirma.

Segunda misiva recibida por la corte de EEUU

En una segunda carta, fechada el 20 de abril y recibida el 4 de mayo, el narcotraficante solicita acceso a documentos judiciales de su caso.

“Estoy solicitando documentos de mi caso (...) en estos documentos de los EE.UU. se demostraría mi castigo cruel en las Cortes de Distrito de Brooklyn”, escribió El Chapo.

Además, cuestiona directamente el fallo en su contra. “El veredicto de mi juicio no fue justo (...) ni de mostrar evidencia para mi liberación”.

Lo que dice la carta que El Chapo Guzmán envió a la corte de EEUU

También pide revisar cómo se tomó la decisión judicial. “Estoy solicitando mi expediente de la ley para ver cómo el jurado llegó a una violación errónea de las deliberaciones del tribunal”.

Pese a estas declaraciones, las autoridades estadounidenses han ratificado la condena contra Guzmán, quien cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

El capo fue declarado culpable en 2019 por diez cargos relacionados con narcotráfico, tras un juicio considerado histórico por su duración y alcance en Estados Unidos.

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Redacción La Prensa
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