Lo que dice la carta que El Chapo Guzmán envió a la corte de EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, volvió a solicitar su extradición a México mediante cartas enviadas a un tribunal federal de Estados Unidos, en las que cuestiona su condena y el proceso judicial en su contra.

Primera carta recibida por autoridades estadounidenses

En una de las misivas, escrita a mano el 23 de abril y divulgada por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York el 1 de mayo, Guzmán expresa abiertamente su intención de salir del país. “Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación de extradición de regreso a México”, señala en el documento.

El exlíder del Cártel de Sinaloa sostiene que ha insistido en denunciar irregularidades en su proceso. “Hoy he escrito varias cartas sobre la imparcialidad de mi apelación (...) para obtener un trato igualitario ante la ley”, agrega.

En el mismo escrito, asegura que durante su juicio no se valoraron pruebas relevantes. “Daba constancia de la violación (...) sobre la evidencia contundente que no fue aprobada y determinó la desestimación de su caso”, indica en la carta. Guzmán también menciona la posibilidad de un nuevo juicio y un eventual acuerdo entre países. “Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio, y también que las partes de ambos países puedan coordinar políticas para facilitar mi regreso a mi país”, afirma.

Segunda misiva recibida por la corte de EEUU

En una segunda carta, fechada el 20 de abril y recibida el 4 de mayo, el narcotraficante solicita acceso a documentos judiciales de su caso. “Estoy solicitando documentos de mi caso (...) en estos documentos de los EE.UU. se demostraría mi castigo cruel en las Cortes de Distrito de Brooklyn”, escribió El Chapo. Además, cuestiona directamente el fallo en su contra. “El veredicto de mi juicio no fue justo (...) ni de mostrar evidencia para mi liberación”.