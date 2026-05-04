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Jugador del Chelsea sufrió fuerte golpe y terminó hospitalizado: revelan su estado

El jugador sufrió un fuerte choque y terminó saliendo en camilla: esto informa el club sobre su estado.

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 12:37 -
  • Agencia EFE
Jugador del Chelsea sufrió fuerte golpe y terminó hospitalizado: revelan su estado

El juvenil estaba debutando con el Chelsea en la Premier League ante el Forest.
Londres, Inglaterra.

El Chelsea se la pegó de la forma más inesperada. Ante un Nottingham Forest más pendiente de las semifinales de la Europa League que de la Premier League, se llevó una derrota dolorosa (1-3) y queda a la espera de un milagro para clasificarse a la Champions League.

Sin embargo, pese a sufrir un duro resultado, el equipo 'Blue' se llevó un susto con uno de sus jugadores, Jesse Derry, el debutante de 18 años que se marchó en camilla tras un golpe en la cabeza.

Luego de generar preocupación entre sus aficionados por el fuerte golpe, el club detalló el estado del juvenil: está en el hospital y consciente.

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En un comunicado, el club londinense actualizó el estado del jugador después de que este se retirara en camilla y con oxígeno después de un choque en la cabeza en la primera parte con un jugador del Nottingham Forest.

"El Chelsea puede confirmar que Jesse Derry ha sido trasladado al hospital como medida de precaución. Está consciente, hablando y se le están realizando pruebas. Le deseamos una rápida recuperación y le damos las gracias al equipo médico por su rápida respuesta".

El Forest se llevó este lunes la victoria por 1-3 y dejó prácticamente sellada la salvación, mientras que el Chelsea está a la espera de un milagro para clasificarse la temporada que viene a la Champions League.

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Agencia EFE
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