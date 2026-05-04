Jugador del Chelsea sufrió fuerte golpe y terminó hospitalizado: revelan su estado

Londres, Inglaterra.

El Chelsea se la pegó de la forma más inesperada. Ante un Nottingham Forest más pendiente de las semifinales de la Europa League que de la Premier League, se llevó una derrota dolorosa (1-3) y queda a la espera de un milagro para clasificarse a la Champions League.

Sin embargo, pese a sufrir un duro resultado, el equipo 'Blue' se llevó un susto con uno de sus jugadores, Jesse Derry, el debutante de 18 años que se marchó en camilla tras un golpe en la cabeza.

Luego de generar preocupación entre sus aficionados por el fuerte golpe, el club detalló el estado del juvenil: está en el hospital y consciente.