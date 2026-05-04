"Te amamos y sé que pronto estarás con nosotros...", el último mensaje de la pareja de Axel Villafranca

La Ceiba, Honduras

“Te amamos y sé que pronto estarás con nosotros... sé que tienes que llevar al niño al kínder y que te veremos pronto”, escribió Eliza Ramírez antes de confirmarse el fallecimiento de Axel Enrique Villafranca, quien fue hallado sin vida a orillas del río Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, tras haber sido reportado como desaparecido.

En redes sociales, Eliza Ramírez, pareja del joven, compartió mensajes de esperanza durante las horas de desaparición, sin conocer aún el desenlace del caso.

“Solo andas trabajando para darnos lo mejor y pronto lo veremos, mi amor bonito”, escribió Ramírez en otro mensaje, reflejando la incertidumbre del momento.

La pareja era conocida por compartir fotografías juntos en redes sociales, donde mostraban una relación cercana y estable.

Axel Villafranca fue raptado por sujetos armados que lo interceptaron y lo obligaron a subir a un vehículo en la ciudad de La Ceiba.

Posteriormente, Axel Villafranca fue trasladado hasta la zona del río Cangrejal, donde fue encontrado sin vida con múltiples impactos de bala, según el informe preliminar de las autoridades.

En la escena del crimen, agentes policiales localizaron varios casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución violenta, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.

La víctima residía en la colonia Olímpica y laboraba en una granja avícola en el municipio de El Porvenir, Atlántida, según datos preliminares recabados por las autoridades.

Su muerte ha causado profundo impacto entre familiares y allegados, especialmente por dejar en la orfandad a un hijo pequeño.

La Policía maneja como principal línea de investigación que el joven habría sido privado de libertad antes de ser llevado al lugar donde fue asesinado.