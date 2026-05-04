Por vencimiento de la prisión preventiva, exfiscal podría quedar en libertad

La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula espera resolución de amparos en el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez.
La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse antes del 29 de mayo sobre los recursos interpuestos a favor de la imputada.
El vencimiento de la prisión preventiva podría permitir que la exfiscal recupere su libertad si no hay resolución a tiempo.
Francia Sofía Medina Martínez enfrenta cargos por sustraer millonarios fondos del Banco Central de Honduras (BCH).
La exfiscal también es acusada de lavado de activos y otros delitos vinculados a corrupción dentro del Ministerio Público.
El juicio oral se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2025 en los tribunales de San Pedro Sula.
Recursos legales pendientes han impedido que el tribunal emita un fallo definitivo en el caso.
Una acción de amparo fue presentada ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones judiciales previas.
La defensa también interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula.
La audiencia de lectura de fallo permanece suspendida hasta que se resuelvan los recursos legales en trámite.
La prisión preventiva fue impuesta en noviembre de 2023 y extendida por seis meses adicionales.
El expediente judicial del caso supera los 3,000 folios distribuidos en seis tomos.
Francia Sofía Medina Martínez fue capturada acusada de sustraer aproximadamente 88 millones de lempiras del BCH.
El caso ha generado impacto mediático, donde la exfiscal es conocida como “La Barbie Fiscal”.
Las autoridades judiciales continúan a la espera de resoluciones que definirán el rumbo final del proceso.