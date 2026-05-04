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Por vencimiento de la prisión preventiva, exfiscal podría quedar en libertad

La CSJ debe resolver amparos en el caso de la exfiscal Francia Medina antes del 29 de mayo; el vencimiento de su prisión preventiva podría definir su situación legal

Por vencimiento de la prisión preventiva, exfiscal podría quedar en libertad
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La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula espera resolución de amparos en el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez.
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La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse antes del 29 de mayo sobre los recursos interpuestos a favor de la imputada.
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El vencimiento de la prisión preventiva podría permitir que la exfiscal recupere su libertad si no hay resolución a tiempo.
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Francia Sofía Medina Martínez enfrenta cargos por sustraer millonarios fondos del Banco Central de Honduras (BCH).
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La exfiscal también es acusada de lavado de activos y otros delitos vinculados a corrupción dentro del Ministerio Público.
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El juicio oral se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2025 en los tribunales de San Pedro Sula.
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Recursos legales pendientes han impedido que el tribunal emita un fallo definitivo en el caso.
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Una acción de amparo fue presentada ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones judiciales previas.
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La defensa también interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula.
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La audiencia de lectura de fallo permanece suspendida hasta que se resuelvan los recursos legales en trámite.
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La prisión preventiva fue impuesta en noviembre de 2023 y extendida por seis meses adicionales.
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El expediente judicial del caso supera los 3,000 folios distribuidos en seis tomos.

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Francia Sofía Medina Martínez fue capturada acusada de sustraer aproximadamente 88 millones de lempiras del BCH.
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El caso ha generado impacto mediático, donde la exfiscal es conocida como “La Barbie Fiscal”.
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Las autoridades judiciales continúan a la espera de resoluciones que definirán el rumbo final del proceso.
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